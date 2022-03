Crystal Palace atropela Everton e carimba vaga nas semifinais da FA Cup

Os Eagles venceram os Toffees por 4 a 0 na manhã desse domingo (20) e estão na semifinal da FA Cup. O Crystal Palace era visto como favorito para a partida, uma vez que vive o seu melhor momento na temporada. Entretanto, o Everton passa por um momento dramático, com um pé no rebaixamento. A expectativa era de um jogo movimentado, com duas equipes brigando pela mesma vaga na semifinal da competição, mas por motivos divergentes.

Primeira fase improvável

Quebrando todas as expectativas, os Toffees entraram com tudo e dominaram o primeiro quarto do jogo. Aos 25, o Crystal Palace conseguiu chegar bem e abriu o placar com Marc Guéhi.

O jogo seguiu um pouco mais equilibrado, com destaque às bolas longas ao Richarlison. Aos 41, mais um gol dos Eagles. Em uma boa chegada pela esquerda, a bola alcançou os pés de Mateta, que não hesitou em empurrá-la para dentro.

Final de primeiro tempo com bastante jogo e uma torcida fulminate.

Segundo tempo confirmando o favoritismo

O Everton voltou ao segundo tempo com a ideia de segurar o jogo no ataque e pressionar bastante, além de tentar trabalhar com os alas. No entanto, isso não se concretizou e a equipe não conseguiu assustar.

O Crystal Palace, por sua vez, entrou mais tranquilo no jogo, mas não deixou a tática de lado. Aos 79, fez o terceiro gol com Zaha e aos 87´ fechou o placar com Hughes, após uma bela defesa de Pickford.

Classificação

Na manhã desse domingo, os Eagles realmente voaram mais alto e concretizaram uma verdadeira goleada contra o Everton. Agora a equipe enfrenta outro time já na semifinal da FA Cup.

Os internautas comemoraram e elogiaram bastante a vitória e o twitter oficial do Crystal Palace postou: "Nós somos o famoso Crystal Palace e estamos indo para Wembley."

O Everton encerrou sua trajetória na FA Cup aqui e agora terá de trabalhar duro para não cair de divisão na Premier League.