Bale decide, Gales suporta pressão da Ucrânia e vai à Copa do Mundo após 64 anos

Acabou a longa espera. Após várias tentativas ao longo das últimas décadas, o País de Gales tirou um peso gigante dos ombros e garantiu a classificação para disputar a Copa do Mundo 2022, a ser disputada nos próximos meses de novembro e dezembro, no Qatar. Em confronto válido pela última etapa da repescagem europeia ao Mundial, os galeses venceram a Ucrânia por 1 a 0. Yarmolenko desviou contra a própria meta e selou a vitória britânica. O duelo foi realizado no Cardiff City Stadium, em Cardiff/GAL, na tarde deste domingo (5). Com isso, Gales põe fim ao maior hiato de uma seleção europeia sem disputar o mundial. A única participação ocorreu em 1958, ano do primeiro título da Seleção Brasileira. No mundo, as seleções com o maior período sem retornar à competição são Cuba e Indonésia, que disputaram em 1938 e não mais.

Da mesma forma que ocorreu contra a Escócia, a Ucrânia teve espaços no campo ofensivo e usou as tabelas e os chutes de fora da área para levar perigo. E ainda tinha os lances de bola parada. Aos quatro minutos, Malinovskyi cobrou falta da intermediária e Hennessey defendeu bem. Por outro lado, Gales tinha dificuldades em chegar ao campo ofensivo e não assustava quando tinha a chance de atacar. Aos oito minutos, Neco Williams chutou da entrada da área e não levou perigo. Os ucranianos foram melhores durante todo o primeiro tempo e o goleiro Hennessey foi bastante exigido para fazer várias defesas, principalmente nas tentativas de Tsygankov, Yaremchuk e Zinchenko. Porém, quem teve melhor sorte foram os galeses. Aos 33 minutos, Gareth Bale cobrou falta da esquerda com cruzamento rasante na área e Yarmolenko desviou contra o próprio gol.

Divulgação/Cymru

Os mandantes poderiam ter ampliado a vantagem nos primeiros minutos da etapa final. Daniel James fez boa jogada individual pela esquerda ao passar por três marcadores e abriu com Moore. Após cruzamento, Aaron Ramsey errou o alvo na cara do gol. Ainda assim, a equipe da casa apresentou melhor desempenho ofensivo e fortaleceu a marcação com a primeira linha defensiva formada por cinco atletas. Quando o jogo começou a cair o ritmo, os treinadores realizaram modificações que deixaram o embate ainda mais disputado. Aos 28, Roberts recebeu de Bale na direita e cruzou. Brennan Johnson finalizou sozinho e acertou o pé da trave.

Com o fim do jogo cada vez mais próximo, a Ucrânia pressionou de todas as formas possíveis. Aos 38, Zinchenko cruzou da esquerda e Dovbyk subiu livre para bom cabeceio. Hennessey fez ótima defesa e Karavaev teve a sobra bloqueada por Davies. Mykolenko também teve sua chance ao arriscar da intermediária, mas o goleiro galês novamente defendeu. Por mais que tivesse maior posse de bola, mais finalizações e chances claras de gol, a valentia e bravura não foram suficientes para concretizar o sonho do Mundial. O domingo foi galês.