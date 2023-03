Inter passa às quartas da Champions após empate sem gols com Porto

Em um jogo de volta fraco, Porto e Internazionale empataram em 0 a 0 nesta terça-feira (14) pelas oitavas de final da Champions League. Com o resultado, a Nerazurri se classificou às quartas de final após ter ganho por 1 a 0 a partida de ida.

A Inter de Milão não chegava às quartas desde a temporada 2010-11, quando era comandada por José Mourinho. Naquele ano, os italianos caíram para o Schalke 04 de Raúl González.

Jogo fraco

Durante toda partida, as duas equipes tiveram poucas chances claras para marcar gols. O Porto ficou com 70% de posse de bola, porém não conseguiu resultar em muitas finalizações - sendo 6 e apenas duas no gol.

Um dos lances mais claros do jogo foi logo aos 2 minutos da primeira etapa, quando Uribe arriscou de fora da área. A bola passou muito perto da trave do Onana, goleiro da Inter. Outra finalização do Porto foi aos 18. Os Dragões roubaram a bola e Eustáquio finalizou no cantinho, mas o goleiro camarônes mergulhou para pegar a bola.

No primeiro tempo, o lance dos italianos que levou mais perigo foi aos 21, quando Dzeko recebeu boa bola após contra-ataque e chutou rasteiro. Diogo Costa fez boa defesa.

Porto quase arranca gol nos acréscimos

Já no abafa, nos acréscimos da segunda etapa, o clube português quase consegue abrir o placar e levar o jogo para a prorrogação. Na primeira finalização, Dumfries tirou a bola em cima da linha. Depois, Marcano cabeceou e Taremi desviou a bola, porém Onana triscou nela e parou na trave. Logo em seguida, após cabeçada a bola bateu agora no travessão.

Depois dos grandes lances da partida, a Inter conseguiu afastar a bola e segurar até o apito final. Antes de terminar o jogo, Pepê fez falta, levou segundo cartão amarelo e foi expulso.

Quartas de final

O sorteio das quartas de final da Champions League acontece na próxima sexta-feira (17). Os times que já estão classificados são Inter de Milão, Manchester City, Benfica, Bayern de Munique, Milan e Chelsea.