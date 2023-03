Chelsea vence Leicester na Premier League e mantém boa fase

Após a classificação às quartas de final da Champions League, o Chelsea voltou a jogar pela Premier League e venceu o Leicester por 3 a 1 fora de casa, no King’s Power Stadium, neste sábado (11), pela 27ª rodada. Os gols foram marcados por Chilwell, Havertz e Kovacic para os Blues e por Daka para os Foxes.

O Chelsea conseguiu dominar grande parte do jogo e, além dos 3 gols marcados, fez outros dois, com Mudryk e João Felix, mas foram marcados impedimentos. Já o Leicester teve seus lances de perigo no primeiro tempo chutando de fora da área e na segunda etapa perdeu duas chances claras para empatar a partida.

Lei do ex, traves e gol de empate no primeiro tempo

Logo aos 10 minutos do primeiro tempo saiu o primeiro gol do jogo. Após escanteio, Koulibaly ficou com a bola e lançou para a direita, Ben Chilwell pegou de primeira e chutou no cantinho para fazer o 1 a 0. Vale lembrar que o lateral-esquerdo era dos Foxes antes de ir para o clube londrino. Na comemoração, ele colocou as mãos nos ouvidos.

Dois lances de perigos aconteceram aos 23 e 25, com a bola pegando na trave. A primeira chance foi do Chelsea com João Felix. Ele recebeu boa bola de Havertz e encobriu o goleiro, porém a bola beliscou no poste direito. Logo em seguida, o Leicester foi ao ataque e Dewsburry-Hall finalizou de fora da área. A bola desviou e pegou no travessão.

Aos 33, Felix marcou o 2 a 0 após boa jogada de Mudryk e Loftus-Cheek, porém estava impedido. Cinco minutos depois, aos 38, o próprio João Felix tentou sair driblando no campo de defesa e perdeu a bola. Ricardo Pereira tocou de letra para Daka, que finalizou de fora da área sem chance para Kepa fazer o arremate e empatou o jogo.

Mais um impedimento, gol da vitória e expulsão

Nos acréscimos da primeira etapa, os Blues conseguiram fazer o 2 a 1. Enzo Fernández deu um lindo passe por cima para Havertz, que encobriu o goleiro Ward e marcou o gol.

O Leicester conseguiu perder duas grances chances de empatar a partida, aos 19 e aos 26 da segunda etapa. No primeiro lance Gallagher salvou em cima da linha após Kepa sair mal do gol. Na segunda chance, Kepa espalmou mal e Barnes tocou para Dewsburry-Hall só empurrar a bola para as redes, mas o meia furou.

Mudryk, aos 29, marcou seu primeiro gol pelos Blues, porém estava em impedimento no começo do contra-ataque. Logo em seguida, aos 32, saiu o terceiro gol. Havertz cruzou para o ucraniano, que de cabeça tocou para Kovacic chutar bonito e ampliar o placar.

Ainda teve tempo para uma expulsão. O zagueiro belga dos Foxes, Wout Faes, recebeu o segundo amarelo aos 41 e foi expulso.

Próxima rodada e classificação

Na próxima rodada, o Chelsea enfrenta o Everton dentro do Stamford Bridge. O jogo acontece às 14h30 do próximo sábado (18). Já o Leicester enfrenta Brentford, também no sábado, às 12h, fora de casa.