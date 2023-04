Arsenal sofre para empatar com lanterna Southampton e se complica na liderança da Premier League

Um empate com gosto de derrota. Assim pode ser traduzido o jogo do Arsenal desta sexta-feira (21), contra o Southampton. Líder e lanterna da Premier League frente a frente e o que esperava ser um massacre dos Gunners, na verdade se tornou um pesadelo.

O Arsenal, que chegou a abrir 9 pontos de vantagem para o Manchester City e que tinha como maior desafio o encontro com os citizens em duelo direto para garantir a taça, agora pode ver o rival ultrapassá-lo, antes mesmo do embate entre eles. Os Gunners empataram em 3 a 3 com o Southampton com uma dose grande de sofrimento.

Southampton abre 2 a 0, mas Arsenal busca empate

Atuando no Emirates Stadium e com a força da torcida, o líder da Premier League não conseguiu segurar o ímpeto dos Saints, que abriram o placar ainda no primeiro minuto, com Alcaraz, surpreendendo a todo o estádio.

Sem conseguir se encontrar na partida, o time londrino ainda sofreu o segundo. Walcott ampliou aos 14. Seis minutos depois foi a vez de Gabriel Martinelli diminuir, mas o que parecia ser uma reação ficou apenas nisso: na aparência. Os times foram para o intervalo assim, com 2 a 1 para os visitantes.

No segundo tempo, foram os saints que voltaram a marcar primeiro. Aos 66, Cáleta-Car colocou 3 a 1 no marcador e aumentou o drama dos Gunners. Com muita força de vontade, o empate veio. Oodegard aos 88 e Gabriel Jesus aos 90, empataram a partida, mas não foi suficiente para deixar os torcedores felizes.

Isso porque agora o Arsenal tem 75 pontos, com 32 partidas, enquanto o rival Manchester City tem 70, com 30 jogos. Ou seja, poderia ultrapassar o adversário se vencesse os dois jogos a menos que ainda vai disputar.

Confronto direto na 33ª rodada pode definir o campeonato

Na próxima rodada, a 33ª, teremos o embate entre líder e vice-líder. Arsenal e Manchester City se enfrentam na quarta-feira (26), às 16h, e quem vencer fica muito próximo da taça, visto que restariam apenas mais cinco jogos a serem disputados.

A questão é que o Arsenal desperdiçou SEIS dos últimos NOVE pontos disputados na Premier League e isso pode custar o título.