Newcastle goleia o Tottenham em 20 minutos e abre distância no G-4 da Premier League

Atropelo! Foi isso que os torcedores que foram ao St. James Park, neste domingo (23), assistiram. O time da casa, o Newcastle United, enfrentou o Tottenham Hotspur, num jogo que envolvia a briga pelo G-4 da Premier League, e sem tomar conhecimento do rival, os Magpies golearam por 6 a 1. Os gols foram marcados por Murphy (2x), Joelinton, Isak (2x) e Wilson. Kane descontou para os visitantes.

“Apenas 20 minutos”

O Newcastle precisou de dois minutos para o abrir o placar contra o Tottenham. Em ataque rápido, Murphy marcou o primeiro, e aos 6’, o brasileiro Joelinton ampliou a vantagem dos mandantes. Com dois gols em quatro minutos, o Tottenham ficou atordoado e não soube reagir.

Cenário perfeito para os Magpies que marcaram o terceiro com Murphy, de novo, aos 9’. Aos 19’, começou o show individual do sueco Isak, que fez o quarto e aos 21’, o quinto. Em 20 minutos, o Newcastle já atropelava os visitantes por 5 a 0.

Com a goleada já construída, o Newcastle diminuiu o ritmo na parte final da 1ª etapa, deixando o Tottenham tocar mais a bola, mas os Spurs não foram capazes de realizar nenhuma jogada de perigo, indo para o intervalo, com um resultado humilhante.

Na volta dos vestiários, os visitantes tentaram esboçar uma reação com o centroavante Harry Kane descontando os 49’. O gol fez com que os Spurs aumentassem o ritmo e o volume contra o adversário, mas nenhuma das chances criadas terminou em outro gol, pior, geraram mais um gol do Newcastle.

Se lançando ao ataque, os Spurs abriram espaços na sua defesa, e o atacante Wilson fechou a goleada para os Magpies, aos 67’. Abalado emocionalmente, e sem forças para atacar, o Tottenham apenas aceitou a goleada.

E agora?

Com a goleada, o Newcastle United assumiu momentaneamente a 3ª posição da Premier League, com 59 pontos. A mesma pontuação do Manchester United, mas os Red Devils possuem um jogo a menos. Enquanto isso, o Tottenham parou na 5ª colocação com 53 pontos.

O próximo compromisso dos Magpies é na quinta-feira (27), às 15h45, contra o Everton, no Goodison Park. Já o Tottenham recebe o Manchester United, no mesmo dia, mas às 16h15. Ambos os jogos são válidos pela Premier League.