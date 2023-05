Campeones! Barcelona goleia Espanyol fora de casa e conquista 27ª taça de LaLiga

Jogando no Cornellà-El Prat o Barcelona conquistou sua 27ª taça de LaLiga! Contra o Espanyol os Culés golearam por 4 a 2 no último domingo (14), confirmando o título que já estava encaminhado.

Fora de casa o Barça saiu na frente com dois gols de Lewa, um de Baldé e um de Koundé, enquanto Puado e Joselu descontaram para o Espanyol.

Show em campo e taça para Barcelona!

Logo aos cinco minutos Koundé recebeu a bola na direita, na linha de fundo, cruzando para trás, onde Pedri apareceu batendo cruzado, mas pela direita.

Com 10 minutos Lewandowski, no cruzamento vindo da esquerda feito por Baldé que recebeu o lançamento longo, conseguiu o desvio para o fundo das redes, abrindo o placar da partida!

E nove minutos depois Raphinha recebeu a bola na direita, achou Pedri para cruzar e colocar a bola na segunda trave, onde Baldé chegar batendo e ampliando o placar!

Aos 23 Lewa recebeu a bola na esquerda, invadiu a área batendo cruzado, com desvio, e Raphinha não chegou, com a bola saindo em escanteio. Dois minutos depois Koundé bateu forte de fora da área e mandou pela direita do gol, para fora.

Aos 39 minutos o Barcelona praticamente fechava a partida, quando Raphinha recebeu a bola na direita e cruzou rasteiro para Lewa se jogar na bola, ampliando ainda mais o placar da partida!

Com 45 minutos o Espanyol chegou com perigo pela primeira vez, no cruzamento da direita Braithwaite recebeu e bateu, mas Ter Stegen saiu bem e mandou a bola para escanteio.

E logo aos sete no segundo tempo o Barça chegava mais uma vez, quando De Jong recebeu a bola na intermediária, cruzou a bola e Koundé desviou de cabeça para o fundo do gol no canto esquerdo, transformando a vitória em goleada!

Com 24 minutos Puado recebeu na frente invadiu a área e bateu forte, mas o goleiro defendeu com o pé e mandou a bola para lateral.

Três minutos depois o Espanyol diminui o placar, quando Puado recebeu a bola na frente, saiu cara a cara e bateu por cima de Ter Stegen, de cavadinha, diminuindo o placar com um golaço!

Aos 31 minutos Lewandowski recebeu a bola na área e bateu da esquerda, mas mandou para fora no chute cruzado.

E com 47 minutos, no último lance, em um cruzamento na área a bola foi desviada, explodiu na trave e Joselu colocou ela no fundo do gol!

Cenas lamentáveis

Por conta de toda a situação do Espanyol na zona de rebaixamento da tabela e do Barcelona, rival local, ser campeão em sua casa, os torcedores invadiram o gramado, fazendo os jogadores do Barça irem mais cedo para os vestiários, além de quebrarem cadeiras e equipamentos de transmissão da TV que estavam no gramado.

Próximos jogos e a tabela

O Barcelona agora joga no sábado (20), às 16h, quando recebe a Real Sociedad, em uma partida de festa no Camp Nou. O Espanyol joga no domingo (21), às 9h, quando visita o Rayo Vallecano.

O Barça, já campeão, lidera LaLiga com 25 pontos, 14 acima do Real Madrid. O Espanyol tem uma situação complicada do outro lado da tabela, com 31 pontos, ficando acima apenas do lanterna Elche, com 19 pontos, além de estar três pontos abaixo do Getafe e quatro do Real Valladolid.