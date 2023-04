Atlético de Madrid vence Mallorca e encosta na segunda colocação de LaLiga

O Atlético de Madrid ganhou do pequeno Mallorca de virada nesta quarta-feira(26), por 3 a 1, e se chegou perto do Real Madrid na busca pela vice-liderança de La Liga. Depois de um susto com gol de Nastasic, De Paul igualou o placar no último lance do primeiro tempo, enquanto Álvaro Morata ampliou a vantagem para a equipe comandada por Diego Simeone no primeiro minuto do segundo tempo. Carrasco fechou a conta para os donos da casa.

Com início muito bom do Atlético de Madrid na partida, o Mallorca acabou abrindo o placar aos 19 minutos com Nastasic ao aproveitar cobrança de escanteio, e ao surgir livre na segunda trave para marcar de cabeça. Depois da adversidade, os colchoneros foram para cima, porém, o empate saiu na última jogada da etapa inicial. Antoine Griezmann acabou sendo acionado pelo flanco esquerdo e chutou para grande defesa de Rajkovic. O francês ao pegar o rebote encontrou De Paul livre, que aproveitou a assistência e finalizou de primeira para fazer um belo gol para os donos da casa.



Na primeira jogada no início da segunda etapa, Morata recebeu um cruzamento de Molina e cabeceou no canto para virar a partida e dar vantagem a equipe colchonera. Logo nos minutos seguintes, Giménez aproveitou uma cobrança de falta na área e finalizou de cabeça para uma otima defesa do goleiro do clube visitante. Após pressão da equipe do Mallorca, Griezmann, melhor jogador francês de LaLiga, fez lindo lançamento de sua área para Carrasco, que estava sem marcação alguma. O meia belga que como seu nome diz acabu sendo um carrasco para a equipe adversária ao driblar o goleiro visitante e só não entrou coma bola dentro do gol poisachou desnecessário marcaando o 3º gol de sua equipe.

Sequência

O Atlético de Madrid após vitória foi a 63 pontos e se mantém na 3ª colocação da La Liga. Já o Mallorca, continua com 40 e está na 11ª posição. No domingo, o Atleti visita o Valladolid, enquanto o Mallorca receberá o Athletic Bilbao na segunda-feira.