Lionel Messi é o novo reforço do Inter Miami, da MLS

Lionel Messi é o novo reforço do Inter Miami. O futuro do craque argentino, atual campeão da Copa do Mundo, foi anunciado pelo clube norte-americano nesta segunda-feira (7). Nas redes sociais o time, que tem como um dos donos o ex-jogador David Beckham,, publicou um vídeo com as reportagens do acerto noticiadas por jornais ao redor do mundo.

Depois de definir sua saída do PSG, Lionel Messi ficou dividido entre propostas do mundo árabe (Al-Hilal), um possível retorno ao Barcelona ou a troca de ares para o futebol dos Estados Unidos. Como não conseguiu retornar ao clube blaugrana, preferiu a MLS. Vale lembrar que em 2020 o jogador já havia afirmado o desejo de atuar na América.

Salário de Messi e acordo para jogar no Inter Miami

Aos 35 anos, Messi vai apostar em um novo mercado mais uma vez. Ele já havia trocado o Barcelona pelo PSG em 2021 e, agora, deixou a Europa para um mercado alternativo. De acordo com a rede britânica BBC, o atacante argentino receberá um salário anual de 60 milhões de euros (R$ 315 milhões na atual cotação) no novo time.

O campeão do mundo ainda tinha nas mãos uma proposta do Al-Hilal, da Arábia Saudita, e os valores giravam em torno de R$ 2 bilhões por ano, mas Messi descartou o acordo. No caso do Barcelona, houve um interesse mútuo entre clube e jogador, mas a inviabilidade de questões financeiras para ter de volta o jogador impediu o negócio.

Fundado em 2018, o Inter Miami tem cerca de cinco anos de existência, mas vai mal na atual temporada da MLS. A equipe de ocupa a lanterna da conferência leste, com 15 pontos em 16 partidas. O argentino Javier Morales é quem comanda a equipe, que tem David Beckham como um dos donos.

Segundo o "The Athletic", Messi ainda terá uma porcentagem dos lucros de assinantes do serviço de pay-per-view da liga. Além disso, também receberia um percentual dos lucros da Adidas e terá a opção de ficar com uma porcentagem do clube quando se aposentar, tornando-se dono do Inter Miami, ao lado de Beckham e do grupo Miami Freedom Park LLC.