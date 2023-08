Autora do gol da classificação do Japão, Miyazawa analisa partida contra Noruega: "Tivemos que lutar"

Na madrugada (Horário de Brasília) deste sábado (05), o Japão venceu a Noruega por 3 a 1 no estádio Wellington Regional, na Nova Zelândia. A vitória classificou as japonesas para as quartas de finais da competição, a próxima adversária será decidida no confronto entre Suécia e Estados Unidos.

Artilheira da Copa marca novamente e concede entrevista

Hinata Miyazawa, meio-campista do Manchester City, tem sido uma das principais destaques da seleção japonesa e marcou pela quinta vez nesta edição da Copa do Mundo Feminina, igualando o recorde de Homare Sawa, que marcou a mesma quantidade na Copa de 2011. Após a partida, Miyazawa recebeu o prêmio VISA Player of the Match e deu entrevista na zona mista.

Na primeira resposta, Miyazawa fez um resumo da vitória e classificação sobre a Noruega.

"Foi difícil, elas foram superiores na partida em alguns momentos. Foi um daqueles dias em que tivemos que lutar bastante. Apesar de tudo isso, acho que continuamos sólidas como equipe".

Por fim, a Jogadora da Partida revelou como as atletas japonesas lidaram dentro de campo com a pressão norueguesa.

"Eu sabia que elas iriam atacar com tudo. Levamos um susto, mas continuamos conversando umas com as outras, estávamos na mesma página. Estou feliz que nosso esforço coletivo as tenha mantido fora e que resistimos até o final para obter a vitória".

Sequência da competição

Com a classificação, o Japão agora aguarda o vencedor do confronto entre Suécia e Estados Unidos. A partida será disputada no estádio Melbourne Rectangular Stadium, na Austrália, às 6h (Horário de Brasília) deste domingo (06).

Um fato curioso é a campanha incrível que a seleção asiática está construindo. São 4 partidas disputadas na Copa, com 4 vitórias, com 14 gols marcados, e apenas 1 sofrido.

A Noruega, após ser derrotada pelo placar de 3 a 1, se despediu da competição.