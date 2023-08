Japão controla Noruega, vence e está nas quartas de final da Copa do Mundo

Jogando no Sky Stadium na madrugada deste sábado (5) o Japão manteve sua ótima campanha invicta da fase de grupos e venceu a Noruega , conquistando a vaga nas quartas de final da Copa do Mundo Feminina .

As japonesas saíram na frente com gol contra de Engen, enquanto Reiten empatou logo depois no primeiro tempo. No segundo Shimizu marcou no começo e Miyazawa fechou o placar no final.

Japão invicto e nas quartas!

A primeira chance de perigo do jogo foi com oito minutos, quando Miyazawa arriscou o chute de longe e mandou pela esquerda do gol. Cinco minutos depois Endo conseguiu o cabeceio no cruzamento, mas a defesa da Noruega tirou em cima da linha.

E aos 15 minutos a pressão japonesa deu resultados, em um cruzamento de Miyazawa, Engen tentou afastar a bola e desviou contra o próprio gol, mandando no canto direito, sem chance de defesa, abrindo o placar para o Japão!

Porém apenas cinco minutos depois, na descida pela direita a resposta norueguesa foi rápida, no cruzamento de Graham Hansen, para o cabeceio de Reiten, empatando a partida!

Aos 24 Tanaka arriscou o chute de fora da área e mandou pela direita do gol. E aos 41 Shimizu recebeu o passe na direita, mas mandou a bola por cima do gol no chute de fora da área.

Aos cinco minutos, já no segundo tempo, no passe pelo meio Miyazawa fez o pivô e tentou o passe, mas a defesa apareceu pra tirar, mas tirando muito mal, nos pés de Shimizu dentro da área, que bateu travada, com a bola indo no canto esquerdo, colocando o Japão na frente!

A alegria japonesa (Foto: Divulgação/Fifa)

Com 32 a Noruega perdeu o que seria o gol de empate, em uma chance claríssima, quando Graham Hansen tentou a jogada da direita para o meio, a bola bateu na defesa e sobrou para Saevik, sozinha dentro da área, mas ela bateu pela direita do gol. No lance seguinte Maanum bateu forte de fora da área, mas mandou a bola nas mãos de Yamashita, que ficou com a bola em dois tempos.

Então o Japão foi implacável, não deixando os erros da Noruega virarem gols, com 36 minutos, no lindo passe de Nagano na frente, Miyazawa recebeu a bola, carregou e bateu rasteiro, no canto esquerdo, para ampliar o placar e fechar a conta!

Aos 45 Graham Hansen recebeu o passe na direita, cruzou, a bola foi ajeitada para o meio, onde Saevik estava para cabecear, mas Yamashita espalmou no alto e a defesa tirou em cima da linha. E cinco minutos depois, no contra-ataque e último lance, Fujino recebeu a bola na direita e bateu forte, mas por cima do gol!

Quartas de final!

A partida das quartas de final está marcada para sexta-feira (11), às 4h30. O Japão agora aguarda a definição de sua adversária, no confronto entre Estados Unidos e Suécia!