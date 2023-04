Com golaço de De Ligt, Bayern de Munique bate Freiburg pela Bundesliga

Depois de uma eliminação com gosto amargo na DFB Pokal, o Bayern de Munique reagiu e engatou a terceira vitória seguida na Bundesliga ao bater o Freiburg, por 1 a 0, no Europa-Park Stadion, pela 27ª rodada. De Ligt, em golaço no ângulo, fez o seu terceiro gol na competição e garantiu o triunfo do Gigante da Baviera.

Chances criadas, mas nada de gols

Os Breisgau-Brasilianer, muito bem taticamente, dificultaram a vida do visitante, subindo a linha de marcações e os obrigando a trocar passes em seu campo de defesa. Porém, os Bávaros foram ganhando espaço e quase chegaram ao gol, se não a grande defesa de Flekken. Musiala fez boa jogada dentro da área, deixou um no chão e colocou na cabeça de Gnabry, que desviou buscando o canto. O goleiro pulou para salvar com uma das mãos. Tendo mais posse de bola, com 68%, o Bayern era paciente e ainda conseguia criar as melhores oportunidades, mesmo com o Freiburg se defendendo de forma compacta.

Mané foi outro que teve a chance de marcar. O senegalês foi lançado na área, ficou cara a cara com Flekken e tocou na saída do camisa 26, mas mandou para fora. E, por muito pouco, o Gigante da Baviera não foi castigado na reta final. Gregoritsch se livrou bem da marcação dentro da área, ganhou De Ligt e cruzou rasteiro. Davies dormiu no ponto e Doan mergulhou para finalizar e carimbou a trave esquerda.

Foto: Divulgação/Bundesliga

Foguete no ângulo

O Bayern retornou para o segundo tempo alugando mais o campo adversário, marcando forte presença nos arredores da área. Gnabry acaba sendo desarmado por Doan ao tentar invadir. Musiala recuperou rapidamente e encontrou De Ligt pelo meio. O zagueiro dominou e soltou um foguete, colocando no ângulo, não dando nenhuma chance a Flekken. Por pouco não veio a chance de ampliação, em cobrança de pênalti. O VAR verificou um possível toque de mão de Höler, o árbitro foi na cabine, observou o lance e fez sinal de que não houve nada.

Os Bávaros seguiam em busca do segundo tento, entretanto, acaba desperdiçando, novamente, as chances criadas. Em uma delas, Sané driblou Eggestein ao invadir a área e tentou encobrir o goleiro, mas a redonda saiu por cima do gol. Por sua vez, o time da Floresta Negra tentava sair mais para o ataque. Eggestein até pegou sobra de e finalizou por cima do travessão.

O poste voltou a ser inimigo da melhor oportunidade do Freiburg, quando Sallai aproveitou cruzamento da direita e chutou. Sommer estava caindo de um lado e correu para defender a queima-roupa. Nos acréscimos, aos 92, Gnabry bateu rasteiro ao receber em velocidade. Flekken fechou o ângulo e fez a defesa. Dois minutos depois, o atacante resolveu arriscar de longe, ele bateu colocado com a canhota na ponta e a bola explodiu na trave, para o desespero do jogador, que se atirou no chão.

Como fica e próximos jogos

Na liderança, o Bayern de Munique chega aos 58 pontos, mantendo dois de vantagem sobre o Borussia Dortmund, que também venceu na rodada. Já o Freiburg segue em quarto, somando 46.

No meio da semana, precisamente na terça-feira (11), os Bávaros irão medir forças contra o Manchester City, pelo primeiro jogo das quartas de final da Champions Legue, às 16h (de Brasília), no Etihad Stadium. Por sua vez, os Breisgau-Brasilianer vão entrar em campo apenas no domingo (16), quando enfrentará o Werder Bremen, às 10h30 (de Brasília), no Weserstadion.