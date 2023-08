Schalke vence Braunschweig e avança na Copa da Alemanha

Nesta sexta-feira (11), o Schalke venceu o Eintracht Braunschweig por 3 a 1 em duelo válido pela primeira eliminatória da Copa da Alemanha. A equipe de Gelsenskirschen garantiu o resultado fora de casa, no Eintracht Stadium, em um confronto difícil apesar do resultado.

Logo no início da primeira etapa, o goleiro Marius Müller precisou intervir o cabeceio de Kaufmann rebatendo a bola para fora e longe da zona de perigo. Contudo, aos 12 minutos, Baumgartl recuou a bola para o goleiro, mas Ujah interceptou e aproveitou a chance para estufar as redes ao mandar a bola sobre Müller abrindo o marcador.

O Schalke, portanto, precisaria reverter o placar para tentar a classificação, os azuis reais, porém, não praticavam um futebol vistoso. Aos 19, Karaman aproveitou a falta de curta distância para empatar a partida e, antes mesmo do intervalo, Paul Seguin acertou um chute certeiro na direção do gol para colocar os azuis reais à frente no placar.

Na segunda etapa, ambas as equipes tiveram dificuldade para fazer um jogo fluído, faltas e provocações causaram interrupções constantes reduzindo o ritmo da partida. A vitória do Schalke, porém, permanecia sem perigo, visto que os Leões seguiam inofensivos. Ambas as equipes tiveram expulsões, o Braunschweig viu Griesbeck receber o segundo cartão amarelo, bem como Tempelmann pelo lado dos mineiros.

Para cadenciar o jogo, o técnico Thomas Reis colocou em campo Latza e Polter que já nos acréscimos, trabalharam juntos para finalizar a contagem e garantir a classificação.

A última vez em que o Schalke foi eliminado na primeira fase foi a nove anos atrás, contra o Dynamo Dresden.

Ao término da partida, o arqueiro Marius Müller concedeu entrevista a Sky dizendo:

“Nós marcamos três, o Braunschweig marcou um. Esta foi a diferença. A única coisa que importa é que avançamos para a próxima fase.”