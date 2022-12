Das eliminatórias até o título mundial: veja quais jogadores mais atuaram pela Argentina durante o ciclo da Copa

A Argentina conquistou seu terceiro título de Copa do Mundo neste domingo (18) após empatar com a França em 3 a 3 e vencer nos pênaltis por 4 a 2. Com isso, o CIES Football Observatory elencou todos os 40 jogadores que atuaram até o troféu ser erguido. Foram 24 jogos contando eliminatórias Sul-Americanas e a Copa do Mundo.

O jogador que mais participou foi Rodrigo De Paul, que atuou em 23 jogos e, por estar suspenso, não participou da vitória por 1 a 0 em cima da Colômbia pela 16ª rodada das eliminatórias. Em minutos quem mais participou foi o zagueiro Nicolás Otamendi, que jogou por 2.023 minutos, em 22 jogos. Agora falando somente da Copa, três jogadores dividiram o posto de mais participação. Foram Lionel Messi, Emiliano Martínez e Otamendi novamente. Os três jogaram todos os 690 minutos da competição.

O meia Giovani Lo Celso foi o atleta que mais participou das eliminatórias sem ter ido à Copa. Ele sofreu uma lesão na coxa e teve que passar por cirurgia pouco antes do início do torneio. Por outro lado, Enzo Fernández foi o mais utilizado na Copa sem ter disputado as eliminatórias.

Menos minutos

O atleta que menos participou de jogos foi atacante Lucas Boyé, que entrou e jogou três minutos contra a Venezuela na 17ª rodada das eliminatórias. A partida ficou 3 a 0 para os hermanos. Dos que foram convocados para a maior competição do Mundo, Thiago Almada foi quem menos atuou. O jovem meia jogou por seis minutos contra a Polônia.

Artilharia

Messi também foi o artilheiro da Seleção Argentina durante o ciclo. Ele fez 14 gols ao todo, sendo sete nas eliminatórias e sete na Copa. Em seguida vem Lautaro Martínez com sete gols, todos nas eliminatórias, e Julián Alvarez com cinco gols, quatro na Copa e um nas eliminatórias. Até a final contra a França, 42 gols foram marcados por 13 jogadores.

Veja lista completa