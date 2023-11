Everton é penalizado com a perda de 10 pontos na Premier League e entra na zona de rebaixamento

Nesta sexta-feira (17), o Everton recebeu uma dedução de 10 pontos nesta temporada por violar as regras de lucratividade e sustentabilidade da Premier League. O clube foi encaminhado a uma comissão independente em março por supostas violações relacionadas à temporada 2021-22 e uma audiência ocorreu no mês passado.

O Everton poderia ter sido multado ou embargado de transferência, mas a Premier League já confirmou a punição de dedução de pontos, o que fará com que a equipe de Sean Dyche caia para o 19º lugar na tabela, apenas acima do lanterna Burnley no saldo de gols.

Todos os clubes da Premier League são avaliados anualmente pela sua adesão às regras de rentabilidade e sustentabilidade da competição. A sua conformidade com as referidas regras é avaliada por referência ao cálculo do PSR do clube, que é o agregado dos seus lucros ajustados antes de impostos para o período de avaliação relevante.

As regras determinam que os clubes podem perder um máximo de £ 05 milhões em três anos, mas o Everton registrou perdas de £370 milhões entre 2018 e 2021. O Everton disse em comunicado em março que estava “totalmente confiante” de que estava cumprindo todas as regras e regulamentos financeiros.

A chegada de Farhad Moshiri em 2016 deveria ser uma virada de jogo para o Everton e o anglo-iraniano foi certamente um proprietário generoso no início. O primeiro treinador permanente sob seu reinado como investidor majoritário, Ronald Koeman, gastou cerca de £145 milhões em jogadore, enquanto Moshiri estendeu um nível semelhante de apoio aos três treinadores subsequentes antes de Rafa Benitez e Frank Lampard herdarem orçamentos mais modestos.

Esse excesso incluía somas inflacionadas gastas em jogadores de baixo desempenho, com muito poucos vendidos com lucro, deixando o clube vulnerável às regras do Fair Play Financeiro. Por isso, os donos embarcaram em uma série de medidas de corte de custos, incluindo vendas de jogadores, mas os desenvolvimentos de março sugeriram que o Everton pode não ter conseguido se recuperar o suficiente.

Tabela de classificação atualizada

PTS V 15 Fulham 12 3 16 Bournemouth 9 2 17 Luton Town 6 1 18 Sheffield United 5 1 19 Everton 4 4 20 Burnley 4 1

Nota oficial da Premier League

“A Premier League apresentou uma queixa contra o clube e encaminhou o caso para uma comissão independente no início deste ano. Durante o processo, o clube admitiu que violou os PSRs durante o período que termina na temporada 2021/22, mas a extensão da violação permaneceu em disputa.

“Após uma audiência de cinco dias no mês passado, a comissão determinou que o cálculo do PSR do Everton FC para o período relevante resultou numa perda de £ 124,5 milhões, conforme alegado pela Premier League, que excedeu o limite de £ 105 milhões permitido pelos PSRs. A comissão concluiu que deveria ser imposta uma sanção desportiva sob a forma de uma dedução de 10 pontos. Essa sanção tem efeito imediato.”

Nota oficial do Everton

“O Everton Football Club está chocado e decepcionado com a decisão da comissão da Premier League.

“O clube acredita que a comissão impôs uma sanção desportiva totalmente desproporcional e injusta. O clube já comunicou a intenção de recorrer da decisão à Premier League. O processo de apelação começará agora e o caso do clube será ouvido por um conselho de apelação nomeado de acordo com as regras da Premier League no devido tempo.

“O Everton afirma que foi aberto e transparente nas informações que prestou à Premier League e que sempre respeitou a integridade do processo. O clube não reconhece a conclusão de que não agiu com a máxima boa-fé e não entende que esta tenha sido uma alegação feita pela Premier League durante o processo. Tanto a dureza como a severidade da sanção imposta pela comissão não são um reflexo justo nem razoável das provas apresentadas.

“O clube também acompanhará com grande interesse as decisões tomadas em quaisquer outros casos relativos às regras de lucro e sustentabilidade da Premier League. O Everton não pode comentar mais sobre este assunto até que o processo de apelação seja concluído.”