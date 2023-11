Manchester City atropela Bournemouth e assume liderança da Premier League

Na manhã deste sábado (04), o Manchester City recebeu o Bournemouth no Etihad Stadium em jogo válido pela 11ª rodada da Premier League. O time comandado por Pep Guardiola venceu o time de Bournemouth com propriedade, por 6 a 1, e teve como principal destaque Jérémy Doku.

Com o resultado de hoje, os Citizens assumiram a liderança do campeonato, com 27 pontos conquistados. Contudo, ainda pode ser ultrapassado por Tottenham (26) e Arsenal (24). Por outro lado, o Bournemouth é o 17º colocado, o primeiro time fora da zona de rebaixamento. O time ainda pode ser ultrapassado por Luton Town, que ainda não jogou na rodada.

Tudo caminhava para um 0 a 0

O primeiro tempo começou morno para as duas equipes, sem muitas chances de gol, com um jogo que esteve muito no meio-campo. Tudo caminhava para o final da primeira etapa ser 0 a 0. Mas, aos 30 minutos do primeiro tempo, Doku e Rodri tabelaram e o ponta abriu o placar.

Aos 33 minutos, depois que Doku deixou o marcador no chão, Bernardo Silva recebeu uma boa bola e chutou sem chances para o goleiro. Aos 37 minutos, outra chance para o time de Pep Guardiola. Doku recebeu, chutou de longe, que desviou na defesa e a bola estufou as redes.

Não parou por aí

O quarto gol do Manchester City não demorou muito para sair. Aos 19 minutos da etapa complementar, Doku fez uma ótima jogada pela esquerda, tocou no Phill Foden, que chutou sem chances para o goleiro. Aos 29, Sinisterra diminiu para o Bournemouth. Ele driblou o lateral Walker e tocou na saída do goleiro Ederson.

Aos 38 da segunda etapa, Doku lançou a bola para o Bernardo Silva, que pedalou para cima da marcação, ficou na cara do gol e cavou a bola, fazendo um belo gol. No final, Aké ainda ampliou para o Manchester City.

Próximos jogos

O próximo jogo dos comandados de Pep Guardiola, é contra o Young Boys, na próxima terça-feira (07) às 17h (horário de Brasília), no Etihad Stadium, pela UEFA Champions League. Já o Bournemouth enfrenta o Newcastle no próximo sábado (11) às 14h30 (horário de Brasília) no Vitality Stadium, pela Premier League.