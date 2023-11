Arsenal vence e assume liderança da Premier League

Na tarde deste sábado (25), o Arsenal venceu o Brentford fora de casa, pelo placar de 1 a 0, em jogo valido pela 13ª rodada da Premier League, no Gtench Community Stadium. Em jogo de pouca criatividade para ambos os lados, o herói da partida acabou sendo Kai Havertz com gol no final da partida.

Primeiro tempo

O jogo começou sem muitas emoções, a primeira finalização do jogo foi aos 10 minutos, com um chute de Trossard. O Arsenal enfrentou dificuldades contra a defesa sólida e bem postada do Brentford, que começou melhor. A primeira grande oportunidade do jogo foi aos 13 minutos, após pressão do atacante do Brentford, Yoane Wissa, Ramsdale falha, mas Declan Rice salva o Arsenal ao tirar a bola em cima da linha. O goleiro dos Gunners, que ganhou uma oportunidade de titular, teve uma atuação sem confiança.

O Arsenal começou a pressionar no final do primeiro tempo, com duas finalizações de Gabriel Jesus. Aos 41 minutos o atacante brasileiro cabeceou, o goleiro defendeu, e no rebote Trossard marcou, mas ele estava em posição irregular, e o gol foi anulado pelo VAR, com isso o primeiro tempo acabou 0x0.

Segundo tempo com gol saindo no final

O segundo tempo continuou com os Gunners enfrentando dificuldades para furar a defesa do Brentford. O time da casa buscou contra-ataques para surpreender, mas sem muito perigo. Brentford teve a primeira grande oportunidade no minuto 76, em uma finalização de Maupay, mas Zinchenko salvou em cima da linha. Aos 79', Havertz entrou, substituindo Martinelli. A partir dos 80 minutos, o Arsenal intensificou a pressão.

A recompensa chegou aos 88', quando Saka deu uma bela assistência para Kai Havertz, que saiu do banco, para marcar de cabeça. O gol tardio e de forma dramática garantiu a vitória para o Arsenal, proporcionando um impulso de confiança. O Brentford, por sua vez, vinha fazendo uma partida defensiva quase perfeita e lamenta a oportunidade perdida.

Mudança na tabela

O Arsenal com essa vitória chega a 30 pontos e pula para liderança do campeonato, com um ponto de vantagem para o Manchester City, que empatou com o Liverpool hoje(25). Por outro lado, O Brentford continua no 11º lugar com 16 pontos.

Próximos confrontos

Próximo jogo dos Gunners será contra o Lens, na quarta-feira, pela 5ª rodada da Liga dos Campeões, no Emirates Stadium, se vencer se abre uma vantagem ainda maior para o segundo colocado do grupo. Enquanto o Brentford enfrenta o Luton Town, no sabado, na 14ª rodada do Campeonato Inglês.