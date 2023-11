Manchester United busca retomar a vice-liderança do Grupo A da Champions

Em situação complicada na Champions League,, o Manchester United retorna a campo pela competição continental e o próximo desafio será contra o Galatasaray nesta quarta-feira (29), às 14h45 (horário de Brasília), em confronto direto pela quinta rodada da fase de grupos, no RAMS Park, em Istambul, Turquia.

Na tabela de classificação do Grupo A, os Red Devils segue afundados na lanterna com apenas três pontos somados. Porém, os ingleses buscam voltar a vencer na Champions, após ser derrotado para o Copenhagen por 4 a 3 na última rodada.

Dessa forma, o Manchester United também pode retomar a vice-liderança da chave do torneio, em caso de vitória sobre os turcos nesta quarta-feira.

Para conseguir esse objetivo, o time comandado pelo técnico Erik ten Hag precisa torcer por um tropeço do Copenhagen, que ainda enfrenta o Bayern de Munique nesta rodada, às 17h, na Allianz Arena.

Além disso, o Manchester United também possui uma das piores defesas da Champions League, com 11 gols sofridos, somente ficando atrás de Celtic e Royal Antwerp.

No entanto, o único jogo em que o Red Devils não foram vazados na competição, foi justamente na vitória sobre o Copenhagen por 1 a 0, no Old Trafford, através da terceira rodada.

Manchester United terá desfalques de peso para enfrentar o Galatasaray na Champions

Diante do Galatasaray, o Manchester United terá que lidar com vários desfalques de peso, como nos casos dos zagueiros Lisandro Martínez e Jonny Evans, do lateral-esquerdo Tyrell Malacia, do volante Casemiro, dos meio-campistas Mason Mount e Christian Eriksen e do atacante Amad Diallo, que seguem no departamento médico se recuperando de lesões e sem previsão de retorno aos gramados.

Além deles, o técnico Erin ten Hag também não vai poder contar com Marcus Rashford, que recebeu cartão vemelho na partida contra o Copenhagen na última rodada e com isso cumpre suspensão automática nesta quarta-feira.

Em contrapartida, o Manchester United aposta muito na boa fase do meio-campista e capitão Bruno Fernandes, que vem sendo o principal jogador do Red Devils nesta atual temporada, após a saída do astro Cristiano Ronaldo para o Al-Nassr, da Arábia Saudita.