Marseille busca encaminhar vaga às oitavas da Europa League

Em péssimo momento no Campeonato Francês, o Olympique de Marseille agora muda o foco para a Europa League e dessa vez para enfrentar o Ajax nesta quinta-feira (30), às 17h (horário de Brasília), através da quinta rodada da fase de grupos, no Stade Vélodrome.

Na tabela de classificação do Grupo B, o Marseille se mantém na ponta com oito pontos somados. Entretanto, o time alviceleste também pode terminar em primeiro lugar na chave ainda nesta rodada.

No entanto, o time comandado pelo técnico Gennaro Gattuso precisa torcer para um tropeço do Brighton & Hove Albion, que também entra em campo no mesmo dia contra o AEK Atenas como visitante na OPAP Arena.

Dessa forma, o Olympique de Marseille busca encaminhar sua classificação para as oitavas de final da Europa League, em caso de vitória sobre os holandeses nesta quinta-feira.

Nesse momento, os franceses também não sabem o que é perder na competição. Durante esse período, os Phocéens conquistaram duas vitórias e dois empates em quatro partidas disputadas pela fase de grupos.

Além disso, o Marseille possui um dos melhores ataques da Europa League, com 10 gols marcados junto com o somente ficando atrás de Liverpool, Bayer Leverkusen e Freiburg, que tem dois gols a mais.

Marseille terá força máxima para enfrentar o Ajax nesta quinta-feira

Para essa partida, o Olympique de Marseille deverá entrar em campo com força máxima e também com a maioria de seus titulares à disposição nesta quinta-feira

Diante do Ajax, o técnico Gennaro Gattuso aposta muito nos gols do atacante Pierre-Emerick Aubameyang, que foi contratado para substituir Alexis Sánchez, que retornou a Internazionale na última janela de transferências do verão europeu. Além do gabonês, os marselheses ainda contam com os senegaleses Ismaila Sarr e Iliman Ndiaye, que são outras opções para o setor de ataque nesta atual temporada.

Por outro lado, o Olympique terá que lidar com apenas um desfalque e trata-se do capitão e meio-campista Valentin Rongier, que sofreu uma lesão no joelho na partida contra o Lille pelo Campeonato Francês e com isso só retorna aos gramados, apenas em 2024.