Roma pode assumir a liderança do Grupo G da Europa League

Após derrotar a Udinese no último fim de semana pelo Campeonato Italiano, a Roma retorna a campo para mais um desafio na temporada e dessa vez para enfrentar o Servette nesta quinta-feira (30), às 17h (horário de Brasília), através da fase de grupos da Europa League, no Stade de Genève.

Na tabela de classificação do Grupo G, os romanos aparecem na vice-liderança com nove pontos somados. Dessa forma, o time comandado pelo técnico José Mourinho busca assumir a ponta da chave, caso que vença os suiços fora de casa.

Para conquistar esse objetivo, a Roma precisa torcer por um tropeço do Slavia Praga, que ainda entra em campo nesta rodada contra o Sheriff, também no mesmo horário.

Além disso, os italianos também podem encaminhar classificação para as oitavas de final da Europa League, caso que termine em primeiro lugar no Grupo G.

Antes do duelo contra o Servette, a Roma também tenta se recuperar da derrota sofrida para o Slavia Praga pela quarta rodada, por 2 a 0, na Fortuna Arena, no dia 9 de novembro.

De lá pra cá, os Giallorossi nunca mais perderam na temporada, com uma vitória e um empate nos últimos dois disputados, incluindo Europa League e Campeonato Italiano.

Diante o Servette, a Roma terá apenas quatro desfalques nesta quinta-feira pela Europa League

Para essa partida, os romanos terão que lidar com alguns desfalques e tratam-se dos zagueiros Chris Smalling e Marash Kumbulla, do meio-campista Renato Sanches e do atacante Tammy Abraham, que sob cuidados ao departamento médico e seguem sem previsão de retorno aos gramados.

Por outro lado, o técnico José Mourinho deverá escalar a Roma com força máxima e com a maioria de seus jogadores à disposição, com destaque para o belga Romelu Lukaku, que é o artilheiro do time na Europa League, com três gols marcados.

Além de Lukaku, os romanos também apostam muito na boa fase dos atacantes Paulo Dybala e Stephan El Shaarawy, que foram responsáveis pelos gols na vitória sobre a Udinese em casa por 3 a 1, no Campeonato Italiano, ainda nos minutos finais.