Arsenal garante três pontos diante do Wolves e mantém liderança com folga na Premier League

Neste sábado (2), o Arsenal recebeu o Wolverhampton em partida válida pela 14ª rodada da Premier League, com o objetivo de manter a liderança do campeonato. Os times foram ao Emirates Stadium com a maioria de seus titulares, buscando três pontos fundamentais para a sequência da temporada. Os Gunners venceram por 2 a 1, com gols do atacante Bukayo Saka e do meia Martin Ødegaard. O Wolves diminuiu no fim com Matheus Cunha.

Início avassalador

No primeiro tempo, a equipe do treinador Mikel Arteta começou com tudo, dominando completamente a posse de bola e abrindo o placar aos 6 minutos de jogo, em uma grande triangulação de Gabriel Jesus, Tomiyasu e Saka, que anotou seu 8° gol na temporada. O time da casa não parou por aí, continuou em cima do adversário e aos 13 minutos ampliou com um chute certeiro do meia norueguês Martin Ødegaard.

Vitória fundamental

O Wolves intercalou o segundo tempo com algumas pressões, mas sem efetividade, por conta do ótimo posicionamento do time londrino. Os Gunners tiveram mais algumas chances, mas a queda de rendimento por conta do desgaste físico foi notória. No fim, o brasileiro Matheus Cunha diminuiu para os visitantes com um golaço.

Foto: Dilvulgação/Arsenal]

Classificação e próximos jogos

O Arsenal segue na liderança da Premier League com 33 pontos e aumenta vantagem para o vice líder Manchester City, que enfrenta o Tottenham amanhã. Os Gunners têm mais um compromisso pela liga inglesa na terça feira (5), em duelo contra o Luton Town fora de casa.

Por outro lado, o Wolves ocupa a 13ª colocação do campeonato e pode perder posições nesta rodada. A equipe comandada pelo técnico Gary O'Neil enfrenta o Burnley dentro de casa.