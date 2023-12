PSG mira sequência de vitórias para se firmar na ponta da Ligue 1

Embalado por sete vitórias consecutivas no Campeonato Francês, o Paris Saint-Germain entra em campo novamente pela competição e o próximo desafio será contra o Nantes neste sábado (9), em duelo válido pela 15ª rodada, às 17h (horário de Brasília), no Parc des Princes.

Na tabela de classificação da Ligue 1, o PSG se mantém firme na primeira colocação com 33 pontos somados. No entanto, os Rouge-et-Bleu também buscam ampliar sua vantagem na ponta, caso que Nice e Monaco não vençam seus jogos no fim de semana.

Diante do Nantes, o Paris Saint-Germain também mira sequência de vitórias para se firmar de vez na ponta do Campeonato Francês ainda nesta rodada.

Além disso, o time comandado pelo técnico Luis Enrique também não sabe o que é perder na competição há nove rodadas. Durante esse período, os parisenses conquistaram oito vitórias e apenas uma vitória.

Porém, o último revés do Paris Saint-Germain no Francês, foi justamente para o Nice por 3 a 2 em casa, através da quinta rodada. Desde então, os Rouge-et-Bleu nunca mais foram derrotados e seguem firmes e fortes na luta pelo tricampeonato.

Atuando como mandante, o PSG possui a terceira melhor campanha em casa pela Ligue 1 e somente ficando atrás do arquirrival Olympique de Marseille, que ainda não perdeu dentro de seus domínios pela competição nacional.

PSG terá o desfalque de Donnarumma contra o Nantes neste sábado pela Ligue 1

Para essa partida, o Paris Saint-Germain terá que lidar com um desfalque importante e trata-se do goleiro Gianluigi Donnarumma, que cumpre suspensão automática neste sábado, após ser expulso contra o Le Havre na última rodada.

Além de Donnarumma, o treinador Luis Enrique também não vai poder contar com Sergio Rico, Keylor Navas, Alexandre Letellier, Presnel Kimpembe e Nuno Mendes, que ainda se recuperam de lesões no departamento médico e ficam de fora da lista de relacionados da comissão técnica neste fim de semana.

Por outro lado, o Paris Saint-Germain aposta muito na boa fase do atacante Kylian Mbappé, que é o artilheiro isolado dos Rouge-et-Bleu nesta atual temporada, com 18 gols marcados em 18 partidas, incluindo Champions League e Campeonato Francês.