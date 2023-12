PSG busca alcançar marca de 12 jogos de invencibilidade na Ligue 1

Mesmo com dois empates nos últimos jogos na temporada, o Paris Saint-Germain terá mais um desafio importante pelo Campeonato Francês e dessa vez para enfrentar o Metz nesta quarta-feira (20), através da 16ª rodada, às 17h (horário de Brasília), no Parc des Princes.

Na tabela de classificação da Ligue 1, os Rouge-et-Bleu se mantém firmes na liderança com 37 pontos somados, incluindo 11 vitórias, quatro empates e apenas uma derrota.

Dessa forma, o Paris Saint-Germain também busca alcançar a marca de 12 partidas de invencibilidade no Campeonato Francês, em caso de vitória em casa sobre o Metz, diante de sua própria torcida em seus domínios.

Durante esse período, o time comandado pelo técnico Luis Enrique conquistou nove vitórias e apenas dois empates nos últimos jogos disputados até o momento pela Ligue 1.

No entanto, a última derrota do Paris Saint-Germain na competição nacional, foi justamente contra o vice-líder Nice por 2 a 1, através da quinta rodada e desde então seguem firmes e fortes em busca do tricampeonato consecutivo.

Além disso, o clube parisense também possui o melhor ataque do Campeonato Francês com 39 gols marcados e buscam ampliar sua vantagem, caso que balance as redes contra o Metz nesta quarta-feira.

Porém, essa é a última partida de dezembro entre as duas equipes, antes da retomada da Ligue 1, que tem retorno previsto para o dia 12 de janeiro de 2024.

Antes do duelo contra o Lens pelo Campeonato Francês, o Paris Saint-Germain retorna a campo no dia 3 de janeiro e dessa vez para enfrentar o Toulouse pela decisão da Supercopa Francesa, às 16h45, no Parc des Princes.

PSG terá o retorno de Donnarumma para enfrentar o Metz nesta quarta-feira pela Ligue 1

Para essa partida, o técnico Luis Enrique deverá contar com o retorno do goleiro Gianluigi Donnarumma, que retorna ao time titular, após cumprir dois jogos de suspensão na Ligue 1, ao ser expulso contra o Le Havre, pela 14ª rodada.

Por outro lado, o Paris Saint-Germain não vai poder contar com Nuno Mendes, Presnel Kimpembe, Fabian Ruiz, Gonçalo Ramos e Carlos Soler, que estão lesionados e seguem fora de combate.