Com show de Mbappé e Neymar, PSG massacra Pays de Cassel e se garante na 3º fase da Copa da França

Não teve pra ninguém, quando a dupla está em dia inspirado sai da frente. O Paris Saint-Germain detonou a modesta equipe da sexta divisão Pays de Cassel por 7 a 0 e está classificado para a próxima fase da Copa da França. Os destaques como não deixaria de ser foi o Mbappé e o Neymar, o artilheiro francês meteu cinco no time quase amador, enquanto o brasileiro deixou duas assistência e fazendo o segundo gol da partida.

Hat-trick de Mbappé com menos de 11 minutos

O jogo até começou calmo com o Paris se mantendo atrás da linha da bola, mas tentando penetrar na defesa adversária com dificuldades, mas quando acelerou, logo conseguiu colocar a bola dentro da glória. O fato aconteceu apenas aos 25' quando o Mbappé aproveitou o passe vindo da esquerda e de primeira fez o primeiro da partida: 1 a 0.

A partir da abertura do marcador, a porteira se abriu e o segundo era questão de tempo, vindo de uma belíssima trama dos craques. Em uma tabela de Neymar e Mbappé, o brasileiro recebeu sozinho e não perdoou, bateu firme e o defensor ainda tentou tirar, mas de nada adiantou: 2 a 0. O terceiro chegou logo na saída de bola, o zagueiro Danilo lançou lá da defesa o Mbappé que com categoria deu um belo toque de cobertura e o goleiro Samnso só olhou a bola entrando: 3 a 0.

Ainda restou tempo para o quarto antes do término da primeira etapa e mais uma vez o artilheiro resolveu. Mbappé foi servido por Vitinha e ele meteu no cantinho da rede, aplicando mais um hat-trick na carreira, com isso acabando com uma sonora goleada de 4 a 0.

Mbappé fecha a conta com mais dois gols

​​​​​​​O Paris retornou da pausa na mesma fome de gols e o Vitinha já tinha perdido um chance incrível em que o defensr tirou em cima da linha, mas na segunda tentativa, somente ele confirma. Em uma bobeada do goleiro Samson que passou lotado após linda assistência de Neymar, o craque francês só empurrou para a baliza vazia: 5 a 0.

O sexto da contagem surgiu em mais uma bela jogada de Neymar, ele fintou o arqueiro e só tocou na medida na direção de Carlos Soler que apenas teve o trabalho de bater no alvo: 6 a 0. O tempo foi passando e o treinador Galtier realizou algumas mudanças no time, mas o que não mudou foi a fome de gols do Mbappé.

Aos 40 minutos, o matador foi acionado após o cruzamento na medida de Carlos Soler e ele colocou o seu quinto tento no alvo: 7 a 0. Sendo essa a útima conclusão do show e então permencendo mesmo no sétimo com o grande destaque sendo o craque francês que anotou cinco gols pela primeira vez na carreira. Menção honrosa também para o Neymar, com isso encerrando o dia mágico da dupla parisiense na Copa da França.

Sequência

​​​​​​​​​​​​​​Agora o PSG retorna aos gramados dessa vez pelo Campeonato Francês. No próximo dia 29, o confronto será diante do Reims, em casa.