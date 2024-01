Monaco tenta manter o embalo nos últimos jogos na retomada da Ligue 1

Após eliminar o Lens na primeira fase da Copa da França na disputa de pênaltis, o Monaco agora muda o foco para o Campeonato Francês e o desafio dessa vez será contra o Reims, pela 18ª rodada, às 13h (horário de Brasília), no Stade Louis II.

Na tabela de classificação da Ligue 1, os Rouge et Blanc se mantém firmes na terceira colocação com 33 pontos somados, incluindo dez vitórias, três empates e apenas quatro derrotas.

Dessa forma, o Monaco também tenta manter o embalo nos últimos jogos na retomada do Campeonato Francês e seguir na caça do Paris Saint-Germain, que lidera a competição com sete pontos a mais.

No entanto, os comandados de Adi Hütter podem assumir a vice-liderança da Ligue 1, em caso de vitória sobre o Reims no fim de semana. Para conseguir esse objetivo, os monegascos precisam torcer por uma derrota do arquirrival Nice que entra em campo nesta rodada contra o Rennes fora de casa.

Além disso, o Monaco busca retornar as competições continentais na próxima temporada, após serem eliminados nos playoffs da Europa League para o Bayer Leverkusen e também por terminarem o Campeonato Francês na sexta posição.

Atuando como mandante, os Rouge et Blanc possuem o quarto melhor aproveitamento em casa pela Ligue 1, com seis vitórias e dois empates em oito jogos disputados.

Monaco aposta nos gols de Ben Yedder contra o Reims neste sábado

Diante do Reims, o técnico Adi Hütter aposta muito na boa fase do centroavante Wissam Ben Yedder, que é o vice-artilheiro da Ligue 1 com oito gols marcados e dez a menos que Kylian Mbappé, do PSG, que tem 18.

Em contrapartida, o Monaco terá que lidar com algumas ausências, como nos casos de Caio Henrique, Eliot Matazo, Eliesse Ben Seghir e Breel Embolo, que estão entregues ao departamento médico e ficam de fora da partida do fim de semana.

Além deles, os monagescos correm o risco de perderem Soungoutou Magassa e Mohamed Camara, que estão pendurados com quatro cartões amarelos e caso que sejam advertidos não enfrentam o Marseille na próxima rodada.