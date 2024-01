Barcelona recebeu o Villarreal em jogo válido pela 21ª rodada de LaLiga e perdeu de virada por estrondosos 5 a 3 com direito a dois gols no apagar das luzes. A partida foi realizada neste sábado (27), no estádio Olímpico Lluís Companys, devido a obras no Camp Nou o Barça manda seu jogos na Catalunha neste local.

Os gols foram de Gundogan, Pedri e Baily contra para os culés. já para o submarino os gols foram marcados por Moreno, Akhomach, Gonçalo Guedes, Sorloth e Nogales.

O clube catalão esta na 3ª posição do campeonato com 44 pontos ganhos em 21 jogos. Já o Villarreal deu graças a Deus e voltou a vencer no campeonato indo 14ª colocação com 23 pontos ganhos.

Jogo maluco e duas viradas!

O Barcelona foi para cima do Villarreal no início de jogo, tanto que, aos 14 minutos, João Félix finalizou da entrada da área, a marcação desviou, obrigando Jorgensen a fazer linda defesa. Entretanto, o Submarino Amarelo passou a jogar melhor, apesar do domínio dos Culés.

Aos 21 minutos, um cruzamento da direita encontrou Baena na área, que dividiu a bola com Koundé. Ambos caiíram no chão, e a bola sobrou para Gerard Moreno, que marcou um gol para o Villarreal. O lance foi anulado. Aos 40 minutos, o Submarino Amarelo abriu o placar. Sorloth recebeu a bola, fez o giro e cruzou rasteiro para o meio da área encontrando Gerard Moreno, que chutou para cravar na rede.

No segundo tempo, os comandados de Xavi tiveram um início melhor, mas sofreram um gol do Villarreal aos oito minutos. Um chutão de Jorgensen para o ataque caiu nos pés de João Cancelo, que errou o domínio e entregou para Akhomach em disparada , driblar o goleiro e balançar as redes. Os catalães pressionaram até descontar aos 14 minutos. Em jogada pela direita, a bola chegou em Ferran Torres na esquerda, que cruzou para Lewandowski na meia-lua. Ele ajeitou de calcanhar para Gundogan em velocidade e livre de marcação afundar a bola na rede.

Com 22 minutos, o empatou em jogada pela direita com Lamine Yamal, que cruzou para Pedri, que balançou as redes. Três minutos depois, o Villarreal marcou um gol contra após cobrança de falta lateral que desviou em Bailly para virar o placar. Porém, aos 38 minutos, o Submarino Amarelo conseguiu empatou de novo em contra-ataque. Sorloth lançou Gonçalo Guedes, que ajeitou e bateu cruzado da entrada da área para balançar as redes.

Já aos 44 minutos da etapa final, Gundogan tentou chutar, mas a bola bateu no cotovelo de Comesaña. O árbitro deu o pênalti para os Culés. O VAR anulou a penalidade máxima. Nos acréscimos, Sorloth bateu mascado. A finalização bateu no rival, mas o camisa 9 do Villarreal marcou no rebote virando o jogo. O Barça foi ao ataque para empatar, mas, no último lance, em contra-ataque Gonçalo Guedes cruzou para Morales, que marcou o gol da vitória Submarino Amarelo.

Sequência

A equipe Catalã do Barcelona vai enfrentar o Osasuna na próxima rodada em partida válida pela 22ªrodada de LaLiga, em casa, na quarta-feira (31), as 15h. Já o Submarino amarelo Villarreal vai a campo contra o Cádiz somente no domingo (4), as 10h, em casa.