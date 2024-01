Neste sábado (27), o Real Madrid conseguiu mais um resultado importante na LaLiga, ao derrotar o Las Palmas de virada pelo placar de 2 a 1, através da 22ª rodada, no Estádio Gran Canaria.

Os gols da partida foram marcados por Vinícius Júnior e Tchouaméni para os merengues, enquanto Javier García descontou para os mandantes.

Com o resultado, o Real Madrid também reassumiu a liderança provisória da LaLiga nos 54 pontos somados e agora torce para um tropeço do Girona, que ainda entra em campo nesta rodada contra o Celta de Vigo.

Por outro lado, o Las Palmas caiu para a oitava posição nos 31 pontos de LaLiga e corre o risco de ultrapassado na tabela de classificação para o Real Betis, que enfrenta o Mallorca fora de casa, às 17h no Son Moix.

Vinícius Júnior e Tchouaméni marcam os gols da vitória do Real Madrid no segundo tempo

Durante a primeira etapa, o Real Madrid teve uma grande chance de abrir o placar os quatro minutos, com Rodrygo, que recebeu passe de Ceballos e bateu por cima do goleiro Valles, que evitou o primeiro gol dos visitantes na partida.

Logo aos 31 minutos, a arbitragem de vídeo chegou a checar um pênalti para o Las Palmas, após uma dividida entre Ceballos e Sergi Cardona, mas o VAR mandou o jogo seguir e não marcou a possível penalidade máxima.

Dois minutos depois, os mandantes tiveram uma grande chance com Cardona, que apareceu na grande área da defesa adversária e bateu por cima do gol defendido por Lunin.

Antes do intervalo, o Real Madrid ainda respondeu com Vinícius Júnior, que tentou arrisca de cobertura, mas o goleiro Valles defendeu a finalização do camisa 7.

Na volta para o segundo tempo, o Las Palmas abriu o placar aos sete minutos, com Javi Muñoz, que bateu rasteiro, após jogada espetacular de Sandro Ramírez pela direita para fazer 1 a 0.

Mesmo em desvantagem no placar, o Real Madrid não se entregou e chegou a empatar a partida quatro minutos depois com Carvajal, mas o lance foi anulado por impedimento do lateral dentro da área.

Próximos compromissos:

Para se manter no topo da LaLiga, o Real Madrid terá pela frente o Getafe, nesta quinta-feira (1º), em confronto atrasado da 20ª rodada, às 17h (horário de Brasília), no Coliseum Alfonso Pérez.

Por outro lado, o Las Palmas vai em busca de recuperação no próximo sábado (3) diante do Granada fora de casa, através da 23ª rodada da competição nacional, no Estádio Nuevo Los Cármenes.