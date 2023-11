Atlético de Madrid está próximo de acertar renovação do treinador Diego Simeone

O técnico Diego Simeone está bem próximo de acertar sua renovação com o Atlético de Madrid. E caso seja concretizado, ele deve ser o treinador mais bem pago do mundo, de acordo com informações da mídia espanhola.

Valores da negociação

O ídolo do clube de 53 anos, deve renovar até junho de 2027 e ainda precisaria receber 45 milhões de euros (R$ 240 milhões) como prêmio por concluir o atual contrato até o final, segundo o El Español.

Diego Simeone renovará seu contrato com o clube espanhol até junho de 2027. O argentino deverá receber um total de 105 milhões de euros (R$ 561,4 milhões) pela extensão desse vínculo

Títulos conquistados no comando de Simeone

O argentino deve ter a extensão de contrato anunciada na próxima Data Fifa, em novembro. O comandante está na equipe de Madrid há 12 anos. Nesse período, a equipe conquistou duas vezes a Liga Europa, uma Copa do Rei, duas Supercopas da Europa, duas edições do Campeonato Espanhol e uma Supercopa da Espanha.

Atualmente a equipe está na terceira posição no Campeonato Espanhol, com 25 pontos, três a menos do que o líder e rival Real Madrid. Já na Champions, o time de Simeone ocupa a segunda posição no Grupo E.

A renovação será boa para ambas as partes, já que o clube e os jogadores já possuem um vínculo de anos com o treinador que é extremamente vitorioso e Simeone também possui uma boa adaptação com o ambiente do vestiário e seus atletas de confiança no plantel, além de ser o treinador mais bem pago do mundo todo.