Na tarde deste domingo (28), Atlético de Madrid recebeu o Valencia pela 22ª rodada do Campeonato Espanhol. A equipe da casa não tomou conhecimento dos rivais e dominou durante os 90 minutos, vencendo por 2 a 0 no Civitas Metropolitano.



Atlético de Madrid começou a temporada oscilando na Laliga, mas conseguiu dar a volta por cima em momento importante da temporada. Os Colchoneros enfrentam a Inter de Milão pelas oitavas de final da Uefa Champions League, dia 20 de fevereiro.

Primeiro tempo de uma equipe

Os donos da casa atacaram durante toda a etapa, sem resposta por parte do Valencia que só se defendeu. Atlético teve nove chutes e seis no gol, com grandes chances desperdiçadas, já os visitantes chutaram apenas uma vez errando o alvo.



Apesar dos ataques frequentes, o primeiro gol saiu apenas nos acréscimos com Samuel Lino, Griezmann achou o ala disparando em direção ao gol, o lançamento genial chegou em condições perfeitas para a finalização, 1 a 0.





Confirmação da vitória

O Valencia tentou reagir para buscar o empate, mas Memphis Depay frustou os planos dos Morcegos com gol logo aos 57'. O holandês mergulhou na pequena área para finalizar como um centroavante, 2 a 0.



Após o segundo gol ambas equipes diminuíram o ritmo, Simeone baixou as linhas da equipe e o Valencia viu o resultado positivo distante.



O capitão e meio campista Koke foi o destaque da partida, acertou 96% de seus passes e desarmou seis vezes, além de uma interceptação. Vale ressaltar a dificuldade do time Valenciano em vencer como visitante, Diego Simeone como técnico nunca perdeu para o time em casa.

Calendário afunila

Atlético sobe para a 3ª colocação da Laliga com a vitória, e os próximos jogos ditaram a ambição de títulos para a temporada. No Campeonato Espanhol o cenário é mais complicado, com dez pontos atrás de Real Madrid e onze de Girona.



Entretanto, na Copa do Rey e Champions League as chances são reais. Na Copa, Atlético enfrenta o Athletic Bilbao em jogos de ida e volta, para definir quem vai para a final. Já na Champions, encara a Inter de Milão pelas oitavas de final, em busca do título inédito europeu.