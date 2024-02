Nesta terça-feira (6), Bayer Leverkusen e Stuttgart vão se enfrentar em confronto único pelas quartas de final da Copa da Alemanha, às 16h45 (horário de Brasília), na BayArena.

Dessa forma, as duas equipes precisam apenas de uma vitória simples na etapa inicial para se garantir diretamente nas semifinais da DFB-Pokal.

Por outro lado, em caso de empate no tempo normal a vaga será definida na na prorrogação ou nos pênaltis, se o resultado persistir sem um vencedor.

O Leverkusen eliminou o Teutonia Ottensen (8 a 0), Sandhausen (5 a 2) e na última fase da Copa da Alemanha, jogando em casa, os comandados de Xabi Alonso despacharam o Paderborn por 3 a 1, com gols de Boniface, Exequiel Palacios e Patrik Schick para os mandantes.

Do mesmo modo, o Stuttgart também fez boa campanha e passou por Baligen (4 a 0), Union Berlin (1 a 0) e nas oitavas de final da competição nacional, atuando como mandante, eliminou o favorito Borussia Dortmund por 2 a 0, com gols de Guirassy e Mvumpa.

Como chega o Bayer Leverkusen

Em grande fase sob comando do técnico Xabi Alonso, o Bayer Leverkusen está invicto na temporada 2023/24 e lidera a Bundesliga com 52 pontos em 20 partidas, onde aparece como principal candidato para quebrar com a hegemonia do Bayern de Munique no Campeonato Alemão.

No entanto, os leões viram a chave e agora mudam o foco para a disputa da Copa da Alemanha, onde também aparecem como o grande favorito ao título.

Diante do Stuttgart, o Leverkusen terá que lidar com os desfalques de Victor Boniface, Exequiel Palacios e Arthur, que estão entregues ao departamento médico e ficam de fora da partida desta terça-feira.

Além deles, os Werkself também não vão poder contar com o zagueiro Odilon Kossounou , que foi convocado pela seleção da Costa do Marfim para a disputa da Copa Africana de Nações.

Como chega o Stuttgart

Assim como os donos da casa, o Stuttgart também faz uma grande campanha no Campeonato Alemão e ocupa a terceira colocação com 40 pontos, dentro da zona de classificação para a próxima edição da Champions League

Para essa partida, os suábios devem contar com o retorno do atacante Serhou Guirassy, que esteve com a seleção de Guiné na disputa da Copa Africana de Nações e fica à disposição do técnico Sebastian Hoeness para o duelo desta terça-feira.

Por outro lado, o Stuttgart terá que lidar com as ausências de Silas Katompa Mvumpa, Woo-yeong Jeong, Dan-Axel Zagadou e Nikolas Nartey, que estão machucados e seguem sem previsão de retorno aos gramados.

Prováveis escalações

Bayer Leverkusen: Kovar; Stanisic, Tah e Tapsoba; Tella, Andrich, Xhaka e Grimaldo; Hofmann e Hlozek; Schick. Técnico: Xabi Alonso.

Stuttgart: Nubel; Stergiou, Anton e Rouault; Vagnoman, Karazor, Stiller e Mittelstadt; Millot e Fuhrich; Undav. Técnico: Sebastian Hoeness.