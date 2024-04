Para voltar a conquistar a Libertadores, o River Plate busca quebrar com a hegemonia brasileira de quase cinco anos e podendo se firmar como um dos grandes favoritos ao título da maior competição de clubes da América do Sul.

Dessa forma, os argentinos também buscam voltar a uma final do torneio mais importante da Conmebol, após ser derrotado para o Flamengo em novembro de 2019 na decisão por 2 a 1, no Monumental de Lima, no Peru.

No entanto, a última vez em que o River Plate conquistou a Libertadores, foi em 2018, contra o arquirrival Boca Juniors por 3 a 1, no Santiago Bernabéu, em Madrid, após ficar no empate no jogo por 2 a 2, em plena Bombonera.

Tetracampeão da Libertadores ao lado do Estudiantes de La Plata, os argentinos são cabeças de chave do Grupo H, ao lado de Libertad (Paraguai), Deportivo Táchira (Venezuela) e Nacional (Uruguai), que completam a fase de grupos.

Os dois primeiros colocados de cada grupo avançam às oitavas de final, enquanto o terceiro colocado terá que disputar os playoffs da Copa Sul-Americana, contra o vice-lider da chave.

A grande final da Conmebol Libertadores de 2024 será na cidade de Buenos Aires, na Argentina, mas o estádio ainda não foi divulgado, com data marcada para dia 30 de novembro, em jogo único.

River Plate (ARG):

Ainda que não seja mais aquele River Plate nos últimos anos, sob o o comando de Marcelo Gallardo, os atuais campeões argentinos sempre chegam como favoritos ao título da Libertadores e tambem com uma força do futebol sul-americana a ser bastante ser respeitada.

Agora com Martín Demichelis no comando técnico, os Millonarios ainda tem como grande força as presenças de Franco Armani no gol e de Miguel Borja no ataque, além de uma trinca de meio-campos formada por Nacho Fernández, Manuel Lanzini e Esequiel Barco.

Deportivo Táchira (VEN):

Considerado como o azarão do Grupo H, o Deportivo Táchira terá grandes dificuldades de avançar às oitavas da Libertadores, devido as lesões dos meias Leandro Fioravanti e Maurice Cova, que são titulares absolutos e ficam de fora do torneio, devido a ruptura de ligamentos e só retornam apenas no próximo semestre.

No entanto, o time aurinegro vem tendo bastante dificuldades na temporada, nos últimos jogos do Campeonato Venezuelano.

Libertad (PAR):

Durante a última temporada, o Libertad ganhou todas as competições no Paraguai, onde conseguiu tanto o título do Apertura quanto o Clausura, além de uma Copa e Supercopa, fato que não acontecia desde 2014.

A equipe paraguaia conta com nomes experientes, como o atacante Óscar Cardozo e o goleiro Martín Silva, além do interminável Roque Santa Cruz.

Nacional (URU):

O time com mais jogos e com mais participações tem na história da Libertadores, que se classificou para a fase de grupos após eliminar o Always Ready, da Bolívia, no jogo de volta, em Montevidéu.

No entanto, os uruguaios tiveram muitas dificuldades em casa e levar a decisão para os pênaltis e com isso enfrentam sérias dificuldades para tentar chegar longe na fase de grupos do torneio continental.

Calendário do Grupo H

Rodada 1:

Nacional (URU) x Libertad (PAR)

Deportivo Táchira (VEN) x River Plate

Rodada 2:

Libertad (PAR) x Deportivo Táchira (VEN)

River Plate x Nacional (URU)

Rodada 3:

Nacional (URU) x Deportivo Táchira (VEN)

Libertad (PAR) x River Plate

Rodada 4:

Nacional (URU) x River Plate

Deportivo Táchira (VEN) x Libertad (PAR)

Rodada 5:

River Plate x Libertad (PAR)

Deportivo Táchira (VEN) x Nacional (URU)

Rodada 6:

River Plate x Deportivo Táchira (VEN)

Libertad (PAR) x Nacional (URU)