Boca Juniors possui vantagem em finais de Libertadores contra brasileiros; confira o retrospecto

Na tarde deste sábado (4), às 17h (horário de Brasília) Fluminense e Boca Juniors decidem a grande final da Copa Libertadores, no Maracanã.

Enquanto o tricolor carioca jogará em busca de um título inédito em sua história, os Xeneizes buscarão sua sétima taça da competição, feito que igualaria o rival Independiente-ARG como o maior campeão da competição.

A equipe argentina é a maior finalista da competição e jogará sua 12ª final do maior torneio do continente sul-americano.

Destas onze finais já disputadas, seis foram contra brasileiros; confira o retrospecto.

1963: Santos

Em 1963, Pelé e cia. derrotaram a equipe argentina e se sagraram bicampeões continentais. O Peixe saiu vitorioso nos dois confrontos, ida e volta. No jogo de ida, no próprio Maracanã, vitória brasileira por 3 a 2, com dois gols de Coutinho. Na volta, em La Bombonera, 2 a 1 para o alvinegro praiano, com Pelé fechando a conta.

1977: Cruzeiro

O ano de 1977 marcou a primeira vitória do Boca contra um brasileiro em finais. Após ganhar o jogo de ida, em casa, por 1 a 0, a equipe argentina veio ao Brasil e perdeu por 1 a 0 também. Com tudo igual, foi realizado uma partida de desempate, no Uruguai. O jogo terminou em 0 a 0, com os Hermanos conquistando a taça nas penalidades, após Vanderlei desperdiçar o pênalti cruzeirense.

2000: Palmeiras

Mais uma vez, o Azul y Oro veio ao Brasil e conquistou outra taça, também nas penalidades. Após empate em 2 a 2 na Bombonera, Palmeiras e Boca empataram por 0 a 0 no Morumbi. Na marca da cal, Roque Júnior e Aspirilla desperdiçaram suas cobranças, fazendo com que os visitantes levantassem sua terceira taça da competição, a segunda contra brasileiros.

2003: Santos

Quarenta anos depois da primeira final, Santos e Boca Jrs. se reencontraram novamente. Desta vez, o final feliz foi para Tévez e cia. que garantiram o quinto título da equipe. No jogo de ida, em Buenos Aires, 2 a 0 para os donos da casa. Na volta, em pleno estádio do Morumbi, 3 a 1 para os comandados de Carlo Bianchi e o pentacampeonato na bagagem, terceiro ganho sobre brasileiros.

2007: Grêmio

Em 2007, Riquelme fez chover e os xeneizes derrotaram o tricolor gáucho na final. A decisão terminou em um agregado de 5 a 0, sendo 3 a 0 na ida, na La Bombonera e 2 a 0 na volta, em pleno Estádio Olímpico.

2012: Corinthians

Em situação parecida com a finalíssima de logo mais, Corinthians e Boca Juniors decidiram o título da Libertadores. O alvinegro vinha em busca um título inédito em sua história, já os argentinos, vinham em busca do heptacampeonato. Após empate em 1 a 1 na La Bombonera, com gol histórico de Romarinho, Emerson Sheik decidiu na volta e o Timão se sagrou campeão inédito após vitória por 2 a 0 no Pacaembu.

Nas outras cinco finais, o Boca saiu vencedor em duas, contra o Deportivo Cali-COL em 1978 e contra o Cruz Azul-MEX em 2001. Perdendo para o Olímpia-PAR em 79, Once Caldas em 2004 e para o rival River Plate em 2018.

A equipe argentina possui bom retrospecto contra brasileiros em finais, ganhando 4 de 6 decisões, sendo três delas em solo verde-amarelo. O último título xeneize foi conquistado contra um brasileiro, em 2007. Porém, em suas últimas duas decisões (Corinthians e River Plate) a equipe saiu derrotada.

Nesta edição, o Boca eliminou o Palmeiras, nos pênaltis, em pleno Aliianz Parque, em São Paulo, após empates nos jogos de ida (0 a 0) e volta ( 1 a 1).

Os mais de 100 mil torcedores argentinos esperados no Rio de Janeiro se apegam no bom histórico contra os brazucas, além de contarem nas estrelas de Edinson Cavani e Romero, para levantarem a sétima taça.