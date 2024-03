Nesta segunda-feira (18), o River Plate conheceu seus adversários na fase de grupos da Copa Libertadores 2024. A definição dos sorteios aconteceu na cidade de Luque, no Paraguai, sede da Conmebol.

O clube millonario será o cabeça de chave do Grupo D, ao lado de Libertad, Paraguai, Deportivo Táchira, da Venezuela e Nacional, do Uruguai.

O River Plate vai estrear fora de casa pela Libertadores em território venezuelano, contra o Deporitvo Táchira, com datas marcadas para a semana do dia 2 de abril, no Estadio Polideportivo de Pueblo Nuevo, em San Cristóbal. Já o primeiro jogo dos millonarios no Monumental de Núñez pela fase de grupos do torneio continental, será contra o poderoso Nacional (URU), na semana do dia 9 do mesmo mês.

Conforme o regulamento da Conmebol, os dois primeiros colocados da fase de grupos da Libertadores, avançam diretamente para as oitavas de final do torneio continental. Por outro lado, o terceiro colocado da chave terá pela frente o vice-líder dos grupos da Sul-Americana, pelos playoffs, para conseguir sua classificação para as oitavas.

A fase de grupos da Libertadores de 2024 tem datas marcadas para o próximo dia 2 de abril e será disputada até o dia 29 de maio. Já as oitavas de final tem datas previstas para os dias 14 e 21 de agosto, enquanto as quartas vão acontecer nos dias 18 e 25 de setembro.

As semifinais serão nos dias 23 e 30 de outubro. A grande final, por sua vez, será disputada no dia 30 de novembro, em confronto único, na cidade de Buenos Aires, que fica localizada na Argentina. No entanto, o estádio ainda não foi anunciado pela Conmebol, mas a tendência é que a decisão ocorra no Monumental de Núñez, casa do próprio River Plate.

🏆 ¡𝐋𝐢𝐬𝐭𝐨𝐬 𝐩𝐚𝐫𝐚 𝐥𝐚 𝐂𝐨𝐩𝐚 𝐋𝐢𝐛𝐞𝐫𝐭𝐚𝐝𝐨𝐫𝐞𝐬 𝟐𝟎𝟐𝟒!



➡️ River integrará el Grupo H junto a 🇵🇾 Libertad, 🇻🇪 Deportivo Táchira y 🇺🇾 Nacional ⚽️👊🏻#VamosRiver ⚪️❤️⚪️ pic.twitter.com/WXMP2zXf02 — River Plate (@RiverPlate) March 19, 2024

Confira a tabela do River Plate na Copa Libertadores 2024:

Rodada 1: Deportivo Táchira (VEN) x River Plate - semana do dia 03/04

Rodada 2: River Plate x Nacional (URU) - semana do dia 10/04

Rodada 3: Libertad (PAR) x River Plate - semana do dia 24/04

Rodada 4: Nacional (URU) x River Plate - semana do dia 08/05

Rodada 5: River Plate x Libertad (PAR) - semana do dia 15/05

Rodada 6: River Plate x Deportivo Táchira (VEN) - semana do dia 29/05

Veja a data dos mata-mata da Copa Libertadores 2024:

Oitavas de final: 14/8 e 21/8

Quartas de final: 18/9 e 25/9

Semifinal: 23/10 e 30/10

Final: 30/11