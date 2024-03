Nesta quarta-feira (27), o Real Madrid anunciou a renovação de contrato do meio-campista Toni Kroos por mais um ano, até o dia 30 de junho de 2025, com o clube espanhol.

A temporada de 2024/2025 será a décima primeira do camisa 8 dos merengues no Santiago Bernabéu, desde que foi contratado junto ao Bayern de Munique, após a conquista da Copa do Mundo de 2014 com a seleção alemã.

Com a camisa do Real Madrid, Kroos já disputou 455 partidas pelo clube espanhol, num total de 28 gols marcados e 98 assistências distribuidas.

Pelo time merengue, o meio-campista alemão também conquistou quatro títulos de Champions League, cinco Mundiais de Clubes , três títulos de LaLiga e uma Copa do Rei.

Durante esse período, Kroos marcou época no meio-campo do Real Madrid, ao lado de nomes como Luka Modric e Casemiro, atualmente no Manchester United, entre os anos de 2015 e 2022.

Nesse momento, o veterano é um dos pilares do setor merengue, onde atua com jovens talentos de futebol europeu, como Eduardo Camavinga, Aurélien Tchouameni, Federico Valverde e Jude Bellingham.

A informação foi divulgada inicialmente pelo jornalista italiano Fabrizio Romano e depois confirmada pela mídia da Espanha, através do jornal AS.

Além da renovação com o seu clube, o mês de março também marcou o retorno do Toni Kroos com a camisa da Alemanha, onde foi titular nas duas vitórias do time nos amistosos contra França e Holanda, na Data Fifa, após se aposentar da seleção de seu país em julho de 2021.

Dessa forma, o meio-campista deverá ser convocado pelo técnico Julian Nagelsmann para disputa da Eurocopa, disputada em seu país natal entre 14 de junho e 14 de julho.

Real Madrid busca se manter na liderança de LaLiga diante do Athletic Bilbao neste fim de semana

Para se manter na ponta do Campeonato Espanhol, o Real Madrid retorna a campo para mais um desafio e dessa vez será contra o Athletic Bilbao neste domingo (31), pela 30ª rodada da competição nacional, às 16h (horário de Brasília), no Santiago Bernabéu.

Na tabela de classificação de LaLiga, os merengues aparecem na liderança com 72 pontos somados e com oito de vantagem para o arquirrival Barcelona.