O Bayern de Munique conquistou uma goleada considerável de 5 a 1 neste sábado (20) em duelo diante do Union Berlin, em jogo válido pela 30ª rodada da Bundesliga disputado no Estádio An der Alten Försterei.

Noite histórica para Thomas Muller

A abertura do placar ocorreu aos 28 minutos do primeiro tempo quando Goretzka invadiu a grande área aproveitando passe de Mathys Tel e corta luz de Muller, que dominou e chutou de direita para marcar o primeiro.

Antes do fim da etapa inicial, Harry Kane cobrou falta da entrada da área ea bola passou pelo meio da barreira estufando aos redes, marcando o seu 33º gol considerando apenas jogos da Bundesliga (em 30 rodadas).

Logo após o intervalo, o Bayern de Munique voltou com intensidade ainda maior e com atuação sensacional de Thomas Muller, consagrando a sua 400ª partida na Bundesliga com ótima atuação e dois gols (de perna direita e com a cabeça)

O quarto gol do Bayern foi marcado por Tel em ótima assistência de Harry Kane. Do outro lado, Vertessen fez o gol de honra para o Union Berlin nos acréscimos aproveitando-se do lado direito livre de marcação, deixando Thomas Tuchel irritado antes do apito final.

Tabela

Com essa vitória, o Bayern de Munique foi a 66 pontos e segue na vice-liderança da Bunesliga, enquanto o Union Berlin, com 29 pontos, segue apenas três pontos acima dos playoffs da zona de rebaixamento.

Outros destaques da Bundesliga

Enquanto isso, o RB Leipzig aumentou três pontos de vantagem na quarta posição (se aproximado da Liga dos Campeões) com uma vitória por 2 a 1 em Heidenheim, embora tenha disputado uma partida a mais que o quinto colocado Borussia Dortmund, que recebe o campeão Leverkusen neste domingo.

Por fim, o último colocado, o Darmstadt, encerrou uma seqüência de 22 jogos sem vitórias ao garantir uma vitória fora de casa por 2 a 0 sobre o segundo colocado Colônia.