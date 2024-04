Neste sábado (6), o Bayer Leverkusen deu um grande passo para conquistar a Bundesliga, ao derrotar o Union Berlin por 1 a 0, em confronto realizado pela 28ª rodada, no Estádio An der Alten Försterei.

O único gol da partida foi marcado por Florian Wirtz, de pênalti, ainda no final da primeira etapa.

Com o resultado, o Bayer Leverkusen disparou cada vez mais na liderança do Campeonato Alemão nos 76 pontos somados, restando cinco rodadas para o fim da competição nacional.

Dessa forma, o time comandado pelo técnico Xabi Alonso abriu 16 pontos de vantagem em relação ao segundo colocado Bayern de Munique, que foi derrotado fora de casa para o Heidenheim por 3 a 2.

Além disso, o Bayer Leverkusen também segue sem perder nesta atual temporada, num total de 41 jogos de invencibilidade, incluindo 36 vitórias e cinco empates, somando todas as competições.

Por outro lado, o Union Berlin se manteve na 12ª colocação nos 29 pontos e corre o risco de ser ultrapassado na tabela de classificação da Bundesliga, ainda nesta rodada.

Wirtz marca o único da vitória do Leverkusen sobre o Union Berlin na primeira etapa

Mesmo atuando fora de casa, o Bayer Leverkusen começou pressionando os donos da casa, desde os primeiros minutos para conseguir arrematar os três pontos fora de casa.

No entanto, os Werkself acabaram parando nas mãos do goleiro Ronnow, que se tornou cara do jogo, após duas defesas incriveis, em falta cobrada por Grimaldo e a outra numa cabeçada de Borja Iglesias.

Ainda na primeira etapa, Grimaldo ainda perdeu um gol feito, após chutar um cruzamento que veio da direita.

No entanto, a situação do Union se complicou de vez, quando Gosens, que já tinha amarelo amarelo, fez falta em Tella e foi expulso.

Com um jogador a mais o Bayer Leverkusen conseguiu abrir aos 53 minutos, com Florian Wirtz, que marcou para os visitantes em cobrança de pênalti, após decisão do VAR, num toque de braço do capitão Trimmel dentro da área.

Na volta para o segundo tempo, o Bayer Leverkusen continuou em cima do Union Berlin, mas sempre esbarrando na defesa adversária.

Ainda nos acréscimos, o time da capital alemã quase empatou a partida com Ronnow, que foi à áerea e perdeu a chance de deixar tudo igual para os mandantes.

Próximos compromissos

Antes de entrar em campo pela Bundesliga, o Bayer Leverkusen terá mais um desafio importante na temporada e dessa vez para enfrentar o West Ham nesta quinta-feira (11), pelo jogo de ida das quartas de final da Europa League, às 16h (horário de Brasília), na BayArena.

Do mesmo modo, o Union Berlin vai em busca de recuperação no Campeonato Alemão, diante do Augsburg na próxima sexta-feira (12), às 15h30, pela 29ª rodada, na SGL Arena.