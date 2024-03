Para sonhar com o título do Campeonato Alemão, o Bayern de Munique entra em campo novamente após a Data Fifa e dessa vez para enfrentar o Borussia Dortmund no Der Klassiker deste sábado (30), através da 27ª rodada, às 14h30 (horário de Brasília), na Allianz Arena.

Na tabela de classificação da Bundesliga, os bávaros se mantém na vice-liderança com 60 pontos somados, num total de 19 vitórias, três empates e apenas quatro derrotas.

Nesse momento, o Bayern de Munique está há 10 pontos atrás do Bayer Leverkusen que lidera o Campeonato Alemão, com sete rodadas para o fim da competição nacional.

Diante do Borussia Dortmund, o técnico Thomas Tuchel deverá contar com o retorno do atacante Harry Kane, que não disputou os amistosos da Inglaterra na última semana por lesão e, a princípio, está recuperado para o Der Klassiker deste sábado.

Por outro lado, o goleiro Manuel Neuer, que também esteve ausente dos jogos da seleção da Alemanha na janela de data Fifa, ainda segue como dúvida e não tem presença garantida para o clássico deste fim de semana.

Antes de enfrentar o Dortmund, o artilheiro do Campeonato Alemão torceu o tornozelo na vitória do Bayern de Munique sobre o Darmstadt por 5 a 2 no dia 16 de março.

Dessa forma, Harry Kane ficou de fora dos amistosos da seleção inglesa na derrota para o Brasil por 1 a 0 e no empate contra a Bélgica pelo placar de 2 a 2.

Do mesmo modo, Neuer, que completou 38 anos nesta quarta-feira, teve um problema muscular na perna esquerda e foi cortado da seleção alemã, que venceu a França e Holanda, pelos placares de 2 a 0 e 2 a 1, respectivamente.

Bayern de Munique terá desfalques para o clássico contra o Borussia Dortmund neste fim de semana

Para essa partida, o técnico Thomas Tuchel segue sem poder contar com os zagueiros Noussair Mazraoui e Tarek Buchmann, os laterais Bouna Sarr, Sacha Boey e Raphaël Guerreiro e o atacante Kingsley Coman, que ainda estão entregues ao departamento médico e seguem sem previsão de retorno aos gramados.

Além deles, o Bayern de Munique ainda corre o risco de perder Leroy Sané, que está pendurado com quatro cartões amarelos, caso que seja advertido contra o Borussia Dortmund, o jogador será desfalque contra o Heidenheim no dia 6 de abril.