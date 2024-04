Em duelo de extrema tensão neste domingo (21) no Santiago Bernabéu, o Real Madrid venceu o clássico diante do Barcelona por 3 a 2 e encaminhou o título de La Liga. Christensen e Fermín López marcaram para o Barça, enquanto Vini Jr., Lucas Vázquez e Bellingham fizeram para o Real.

Dois gols e polêmica no primeiro tempo

Tivemos muito equilíbrio entre as equipes durante o primeiro tempo com o Barcelona abrindo o placar logo aos cinco minutos de partida, depois que Christensen concluiu de cabeça a aproveitou a confiança de Xavi Hernández ao iniciar como titular.

Na sequência, o Real Madrid respondeu com Lucas Vázquez partindo em cima da marcação dentro da área em lance individual até ser derrubado pelo zagueiro Cubarsí em penal claro. Na cobrança, Vini Jr. converteu com chute firme no canto esquerdo para vencer Ter Stegen.

O primeiro tempo ficou marcado por um Barcelona mais próximo do segundo gol e um lance polêmico marcou o clássico aos 27'. Raphinha cobrou escanteio fechado e Yamal desviou com a perna na pequena área, mas Lunin defendeu no limite da linha e o VAR analisou o lance, mandando o jogo seguir normalmente após análise.

Cabe relembrar que a La Liga não utiliza a tecnologia da linha do gol e o presidente Javier Tebas indicou que a próxima temporada seguirá sem este auxílio tecnológico.

Real Madrid vence em segundo tempo movimentado

Na etapa complementar, Real Madrid e Barcelona mantiveram pressão e muito trabalho da bola no campo adversário deixando mais espaços livres no campo.

Em lance perigoso na bola roubada, Vini Jr. avançou com espaço após chute de Bellingham, mas a bola chegou para Rodrygo finalizar. Só que no momento do chute, Christensen chegou antes e salvou o Barça.

Aos 9', o Real arrancou em contra-ataque e Bellingham fez ótimo lance para Vinícius Júnior alcançar a bola entre dois zagueiros, mas o brasileiro não conseguiu pegar bem na bola e desperdiçou a chance.

Quando os comandados de Ancelotti estavam mais dominantes, o Barcelona conseguiu reagir com um gol. Aos 23', Yamal cruzou na área e a bola passou direto. Lunin espalmou e o rebote ficou na medida para Fermín López aproveitar.

Contudo, a festa do Barcelona durou apenas quatro minutos, pois Vinícius Júnior recebeu passe na esquerda e inverteu para Lucas Vázquez aproveitar a falha de marcação de João Cancelo para chutar de primeira e deixar tudo igual novamente.

Na reta final, Modric cobrou falta e a bola sobrou para Joselu com espaço para concluir, mas a finalização resvalou em Bellingham e saiu. Para a sorte do Real Madrid, o gol da vitória veio nos acréscimos, aos 45' do segundo tempo, quando Vázquez deixou a bola para Bellingham chutar firme de perna esquerda e dar números finais ao jogo.