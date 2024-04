Nesta quarta-feira (24), o Paris Saint-Germain retorna a campo para mais um desafio importante na Ligue 1 e dessa vez contra o Lorient, às 14h (horário de Brasília), em confronto atrasado da 29ª rodada da competição nacional, no Stade du Moustoir.

Na tabela de classificação do Campeonato Francês, os Rouge et Bleu seguem isolados na liderança com 66 pontos conquistados, incluindo 19 vitórias, nove vitórias e apenas uma derrota.

Dessa forma, o Paris Saint-Germain pode se consagrar campeão da Ligue 1, em caso de vitória sobre o Lorient nesta quarta-feira e com cinco rodadas de antecedência para o fim da competição nacional.

Para conseguir esse objetivo, os comandados de Luis Enrique terão que torcer por um tropeço do Monaco diante do Lille, que também entra em campo no mesmo dia, às 16h, no Stade Louis II.

Nesse momento, os dois clubes estão há quatro pontos separados na tabela de classificação da Ligue 1 e ambos só dependem apenas de si para conquistarem seus objetivos nesta reta final de campeonato.

Além do Campeonato Francês, o Paris Saint-Germain também a chance de fazer história e podendo ser o primeiro time do país a conquistar a quádrupla coroa nesta atual temporada, caso que conquiste os títulos da Copa da França e da Champions League.

Há pouco tempo atrás, o time parisense já se sagrou campeão da Supercopa da França, ao derrotar o Toulouse na final por 2 a 0, com gols de Lee Kang-in e Kylian Mbappé, no Parc des Princes.

Pela Champions League, o Paris Saint-Germain vai em busca do título inédito e terá pela frente o Borussia Dortmund nas semifinais, incluindo jogos de ida e volta, além de se classificar à final da Copa da França para enfrentar o Lyon também no mesmo mês.

PSG deve ter força máxima contra o Lorient em jogo que pode valer o título da Ligue 1 ainda nesta rodada

Diante do Lorient, o técnico Luis Enrique deve escalar o Paris Saint-Germain com força máxima e também com a maioria de seus jogadores à disposição no confronto que pode valer o título antecipado da Ligue 1 ainda nesta rodada.

Em contrapartida, o clube parisense não vai poder contar com o goleiro Sergio Rico e o zagueiro Presnel Kimpembe, que seguem machucados e sem previsão de retorno aos gramados.