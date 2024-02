Desde que surgiram as notícias sobre Fabrizio Romano, o mundo do futebol tem estado em constante especulação sobre o próximo destino de Kylian Mbappé. Seja o muito falado Real Madrid ou uma mudança mais interessante para a Premier League.

O vencedor da Copa do Mundo pela França anunciou recentemente sua decisão de deixar o Paris Saint Germain ao final de seu contrato, que termina neste verão. Ele assinou contrato por 180 milhões de euros em 2017 com o Mônaco, outro time da primeira divisão francesa.

O jogador de 25 anos já participou de duas finais de Copa do Mundo, 2018 e 2022. Ele se tornou o segundo adolescente a marcar em uma final, depois de Pelé, em sua vitória de 2018. Mbappe também tem um troféu da Liga das Nações em seu currículo em 2021, além de cinco títulos da liga francesa.

Mas uma coisa que o jogador de futebol mercurial tem almejado é um troféu da Liga dos Campeões. Ele chegou perto na temporada 2019/20, mas perdeu para o time alemão Bayern de Munique por 1 a 0 na final. No ano seguinte, a equipe foi eliminada nas semifinais, o que foi acompanhado por duas eliminações nas oitavas de final.

​ Foto: Divulgação / PSG

A potencial nova onda de "Galácticos".

Sejamos honestos: o Real Madrid é o padrinho do futebol moderno. As superestrelas globais sempre parecem vestir a camisa branca em um momento ou outro: Zidane, Beckham, CR7 e R9. Fiorentino Pérez sempre consegue o que quer, e o que ele parece querer é o futuro vencedor do Balon'D'or, Kylian Mbappe.

Os primeiros rumores surgiram durante o verão de 2022, quando o Real teve uma oferta rejeitada pelo francês. De acordo com relatos, Mbappe ligou pessoalmente para Pérez para informá-lo de sua decisão, algo que o presidente apreciou.

O time espanhol não tem um atacante de classe mundial desde a transferência de Karim Benzema para o Al-Ittihad no verão passado. O Real optou pela opção mais conservadora de Joselu, ex-Newcastle, com a possibilidade de contratar Mbappe um ano depois.

O melhor futebol de Mbappe fora dos jogos internacionais ocorreu quando ele era o centroavante que fazia a ligação com Neymar à sua esquerda e Lionel Messi à sua direita. A capacidade de se deslocar para a frente e trocar de posição será fundamental para o Madri, que conta com Vinicius Junior e Rodrygo, que são exímios finalizadores.

Mas para a França, sem dúvida, o melhor futebol de sua carreira aconteceu quando ele foi escalado na esquerda da linha de frente com um 9 mais tradicional jogando pelo meio. Nas finais de 2018 e 2022, o ex-Mônaco começou ao lado de Olivier Giroud.

É importante observar que Vinicius tem desempenhado um papel mais central nesta temporada, com o novo jogador Bellingham atuando como uma espécie de falso nove. Isso poderia abrir caminho para uma dupla de ataque formada por Vinícius e Mbappe nas funções livres à frente do inglês Bellingham.

A imprensa espanhola Marca informou que Mbappe assinou um contrato com o Real há duas semanas.

História da Premier League

Duas das principais equipes de ponta têm sido fortemente ligadas ao francês: Arsenal e Liverpool.

O técnico do Liverpool, Jürgen Klopp, está de saída no final da temporada, portanto, do ponto de vista de quem está de fora, esse parece ser o caminho menos provável devido à incerteza que paira sobre o clube no momento em relação ao próximo técnico, seja ele Xabi Alonso, do Leverkusen, ou Roberto De Zerbi, do Brighton.

O francês se encaixaria perfeitamente no clube do lado de Mersey devido à sua natureza de futebol de transição rápida, que é ideal para um velocista como Mbappe. Obviamente, o principal problema que os dois times da Premier League enfrentam é o salário atual do jogador. Se ele se mudasse para a Inglaterra, provavelmente teria de aceitar uma redução salarial.

O Arsenal é um desafio interessante para Mbappe. O ícone do Arsenal, mas, mais importante, o ícone francês Thierry Henry, é alguém que Mbappe admira e você pode ver as semelhanças em seus jogos; ambos favorecem o lado esquerdo, ambos são melhores com o pé direito, sem mencionar que ambos são extremamente atléticos.

Atualmente, o Arsenal carece de um artilheiro puro em sua linha de frente, com Gabriel Jesus provando não ter o nível necessário. Mbappe pode ser o último empurrão necessário para que a equipe de Arteta conquiste o primeiro título da liga do clube em 20 anos e também o primeiro troféu da Liga dos Campeões do clube.