Nesta sexta-feira (1º), Monaco e Paris Saint-Germain vão se enfrentar na parte de cima do Campeonato Francês 2023/24, em confronto válido pela abertura da 24ª rodada, às 17h (horário de Brasília), no Estádio Louis II.

Na tabela de classificação da Ligue 1, o clube monegasco aparece na terceira colocação com 41 pontos somados, incluindo 12 vitórias, cinco empates e seis derrotas.

Dessa forma, o Monaco precisa do resultado positivo para assumir a vice-liderança do Campeonato Francês e torcer por um tropeço do Brest, que ainda entra em campo nesta rodada.

Por outro lado, o Paris Saint-Germain se mantém firme na liderança com 54 pontos conquistados, num total de 16 vitórias, seis empates e apenas uma revés.

Assim como o Monaco, o clube parisiense também busca a vitória para se aproximar cada vez mais do título do Campeonato Francês pela terceira vez consecutiva.

Como chega o Monaco

Pelo Campeonato Francês, o Monaco atravessa um grande momento na temporada, mas tem um tabu a ser quebrado nesta sexta-feira contra o Paris Saint-Germain.

Além disso, o clube monegasco também busca se firmar no G3 da Ligue 1, de olho em uma vaga para a próxima edição da Champions Leagu e tenta sua primeira vitória jogando como mandante em 2024.

Para essa partida, o Monaco terá que prescindir de alguns jogadores, como nos casos do lateral-esquerdo Caio Henrique, dos meio-campistas Vanderson, Mohamed Camara e Krépin Diatta e do atacante Breel Embolo, que seguem lesionados.

Além deles, o técnico Adi Hütter também não vai poder contar com o volante Denis Zakaria, que cumpre suspensão pelo acúmulo de cartões amarelos.

Como chega o PSG

Por sua vez, o Paris Saint-Germain defende uma invencibilidade de 19 jogos consecutivos nesta atual temporada, sendo 14 vitórias e quatro empates no período.

No entanto, a última derrota dos Rouge-et-Bleu, foi justamente para o Milan por 2 a 1, no dia 7 de novembro, em confronto válido pela quarta rodada da fase de grupos da Champions League, no San Siro.

Diante do Monaco, o técnico Luis Enrique terá que lidar com os desfalques do goleiro Sergio Rico, dos zagueiros Presnel Kimpembe e Milan Skriniar e do lateral-esquerdo Layvin Kurzawa, que ainda estão entregues ao departamento médico.

Em contrapartida, o Paris Saint-Germain não sabe se vai poder contar com o brasileiro Marquinhos, que ainda segue como dúvida no sistema defensivo, devido a um problema na panturillha.

Prováveis escalações

Monaco: Kohn; Singo, Maripan, Salisu e Ouattara; Minamino, Fofana e Diop; Golovin; Ben Yedder e Balogun. Técnico: Adi Hütter

PSG: Donnarumma; Hakimi, Danilo Pereira, Beraldo e Nuno Mendes; Vitinha, Fabián Ruiz e Kang-in; Dembélé, Mbappé e Kolo Muani. Técnico: Luis Enrique