Nesta sexta-feira (1º), o Paris Saint-Germain terá mais um desafio importante na luta pelo topo do Campeonato Francês 2023/24 e dessa vez para enfrentar o Monaco, pela abertura da 24ª rodada, às 17h (horário de Brasília), no Stade Louis II.

Na tabela de classificação da Ligue 1, os Rouge-et-Bleu se mantem isolados na liderança com 54 pontos conquistados, incluindo 16 vitórias, seis empates e apenas uma derrota.

Dessa forma, o Paris Saint-Germain precisa do resultado positivo fora de casa para se aproximar cada vez mais título do Campeonato Francês e podendo abrir 13 de vantagem sobre o Brest, que aparece logo em sequência na vice-liderança.

No entanto, o time comandado pelo técnico Luis Enrique também não sabe o que é perder na Ligue 1 há 18 partidas consecutivas. Nesse período, foram 14 triunfos e apenas quatro empates.

Em contrapartida, o último revés do Paris Saint-Germain na competição nacional, foi justamente contra o Nice por 3 a 2, em duelo válido pela quinta rodada, no dia 15 de setembro do ano passado.

Antes de entrar em campo pela Ligue 1, o clube parisense retorna a campo na próxima terça-feira (5), contra a Real Sociedad no jogo de volta das oitavas de final da Champions League, às 17h, no Estádio Anoeta.

Para avançar às quartas de final da principal competição de clubes da UEFA, o PSG joga por um simples empate fora de casa ou perder por um gol de diferença, pois venceu os espanhóis no confronto de ida por 2 a 0, no Parc des Princes.

PSG terá apenas três desfalques contra o Monaco nesta sexta-feira pela Ligue 1

Diante do Monaco, o técnico Luis Enrique terá apenas três desfalques e tratam-se dos zagueiros Presnel Kimpembe e Milan Skriniar e do goleiro Sergio Rico, que estão no departamento médico se recuperando de lesões e ficam de fora da partida desta sexta-feira.

Por outro lado, o Paris Saint-Germain aposta muito na boa fase do atacante Kylian Mbappé, que deve deixar o clube parisense no final desta temporada e é o artilheiro isolado da Ligue 1 com 21 gols marcados.

Além disso, o craque francês passou em branco na última rodada diante do Rennes e não balança as redes, desde o dia 17 na partida contra o Nantes.