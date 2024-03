O PSG está garantido nas quartas de final da UEFA Champions League. Nesta terça-feira (5), a equipe venceu a Real Sociedad por 2 a 1 fora de casa, juntou 4 a 1 no placar agregado e garantiu a vaga na próxima fase.

A estrela Kylian Mbappé marcou três dos quatro gols do time no confronto, incluindo os dois desse jogo da volta. Ele fica empatado agora com Harry Kane, do Bayern de Munique, na artilharia da competição com seis tentos cada.

O francês começou pressionando a Real Sociedad pelo clube visitante logo aos 9' do primeiro tempo. Ele avançou pela ponta esquerda, chegou ao fundo e rolou rasteiro para Barcola na primeira trave. O companheiro somente desviou e o goleiro Remiro tirou com a perna no reflexo.

Cinco minutos depois, o gol do PSG saiu em um lance parecido. Mbappé recebeu em velocidade de Dembélé na esquerda, limpou Zubeldia duas vezes e bateu colocado no canto direito. A curiosidade é que o chute fez a rede se descolar da trave e o jogo ficou parado para que isso fosse resolvido.

A partida seguiu com muitos avanços perigosos do capitão do time francês pela ponta esquerda, seja em arranque ou passe preciso de um companheiro. O segundo gol sairia no mesmo jeito na segunda etapa, mas antes, no fim do primeiro tempo, a Real Sociedad daria um susto. Take chutou colocado de fora da área e a bola passou perto da trave esquerda.

O outro tento do PSG chegou aos 55'. Lee Kang-In lançou Mbappé livre de marcação na esquerda e ele invadiu a grande área. Cara a cara com arqueiro adversário, o atacante bateu fechado com frieza e ampliou o placar no estádio Reale Arena na Espanha.

No lado mandante, o primeiro gol poderia ter saído mais cedo, mas não foi validado. Aos 62', Barrenetxea cabeceou livre na segunda trave após cruzamento da direita e mandou para o fundo das redes. O VAR, porém, anulou o lance por impedimento do atacante.

A partida estava quase encerrada quando os espanhóis marcaram, sem muitas chances para recuperação. Merino pegou rebote do goleiro Donnarumma após boa troca de passes e chute da equipe vindo da ponta direita e soltou a bomba para o gol.

Com o resultado, o PSG avança às quartas da Champions League e aguarda agora a definição do seu próximo adversário. O time volta a campo no domingo , 10 de março, contra o Reims em casa pelo Campeonato Francês. A Real Sociedad, por sua vez, visita o Granada pelo Campeonato Espanhol no dia anterior.