Para se manter no topo do Campeonato Francês, o Paris Saint-Germain terá mais um desafio importante e dessa vez para enfrentar o Strasbourg, nesta sexta-feira (2), às 17h (horário de Brasília), em confronto válido pela 20ª rodada, no Stade de la Meinau, em Strasbourg.

Na tabela de classificação da Ligue 1, os Rouge-et-Bleu se mantém firmes na primeira colocação com 44 pontos conquistados, incluindo 13 vitórias, cinco empates e apenas uma derrota.

Dessa forma, o Paris Saint-Germain também busca ampliar sua vantagem na liderança do Campeonato Francês, em caso de vitória sobre o Strasbourg nesta sexta-feira.

No entanto, os comandados de Luis Enrique precisam torcer por um tropeço do Nice, que enfrenta o Brestois neste domingo (4) em confronto direto pela vice-liderança da Ligue 1, às 13h05, no Stade Francis-Le Blé.

Diante do Strasbourg, o Paris Saint-Germain busca retomar o caminho das vitórias na competição nacional, após decepcionar seus torcedores no último fim de semana, no empate contra o próprio Brestois pelo placar de 2 a 2, em pleno Parc des Princes.

Mesmo assim, os Rouge-et-Bleu são amplamente favoritos para levar mais um troféu do Campeonato Francês, apesar das saídas de Neymar e Lionel Messi, que deixaram o clube parisense na última temporada.

Além disso, o Paris Saint-Germain também não sabe o que é perder há 14 partidas consecutivas na Ligue 1, incluindo 11 vitórias e três empates. Porém, a última derrota foi justamente contra o Nice no dia 15 de setembro de 2023, por 3 a 2 em casa, através da quinta rodada.

PSG segue sem poder contar com Hakimi e Lee para enfrentar o Strasbourg nesta sexta-feira

Para essa partida, o técnico Luis Enrique terá que lidar com os desfalques de Achraf Hakimi e Lee Kang-in, que foram convocados por suas respectivas seleções para a disputa da Copa Africana de Nações e Copa da Ásia,

Além deles, o Paris Saint-Germain também não vai poder contar com Milan Skriniar, Presnel Kimpembe e Nuno Mendes, que seguem se recuperando de lesões no departamento médico e não enfrentam o Strasbourg nesta sexta-feira.

Do mesmo modo, o clube parinense terá que prescindir do atacante Bradley Barcola, que foi expulso no último fim de semana no empate contra o Brestois por 2 a 2 e cumprirá suspensão automática nesta rodada.

Por outro lado, o Paris Saint-Germain aposta muito na boa fase do atacante Kylian Mbappé, que é o artilheiro isolado da Ligue 1 com 19 gols marcados e nove a mais que Wissam Ben Yedder, do Monaco, que tem 10.

Provável escalação do PSG contra o Strasbourg

Donnarumma; Beraldo, Danilo Pereira e Lucas Hernández; Ugarte, Fabián Ruiz, Zaïre-Emery e Vitinha; Asensio (Dembelé), Kolo Muani e Mbappé.