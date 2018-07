Recordar é viver: em jogo de viradas, Vasco vence Fluminense no apagar das luzes em São Januário

Se tem uma forma de descrever esse clássico por um ditado popular, podemos dizer que foi um teste pra cardíaco. Vasco da Gama e Fluminense se enfrentaram no dia 27 de maio de 2017, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. O palco do jogo seria um ingrediente a mais para o espetáculo. São Januário.

O último confronto entre as equipes foi há 13 anos atrás, em 2005. Na época, o cruzmaltino venceu o tricolor por 2 a 0 com dois gols de Romário. E, como toda véspera de um jogo importante como esse, a provocação não poderia ficar de fora.

Um dia antes da partida, torcedores do Vasco enfeitaram o acesso do portão de visitantes com faixas, cartazes e mensagens escritas, na cor rosa, na calçada e no asfalto dos arredores do estádio. Toda a provocação foi veiculada antes mesmo do dia do jogo, na noite anterior, o que causou uma certa revolta nos tricolores que retiraram as mensagens, por conta própria. Porém, no lado vascaíno, os torcedores levaram um susto ainda pior, pois quase que não conseguiram ver seus jogadores em campo.

Isso porque o ônibus do gigante da colina teve um problema mecânico e enguiçou no trajeto para o estádio. O jeito foi buscar ajuda em sete carros de táxi, que levaram os jogadores e comissão até São Januário, a tempo da partida.

A delegação chegou uma hora antes do confronto, sem muito tempo para fazer a parte de alongamento e aquecimento, o que não foi problema pois a casa estava cheia e, com a ajuda da torcida, esses problemas passariam batidos. E quando a bola rolou, os jogadores corresponderam a empolgação vinda da arquibancada.

O jogo

Os mais de 20 mil espectadores, em sua maioria vascaíno por conta da divisão de ingressos, viram o time ir pra cima do tricolor das laranjeiras no início do jogo. O cruzmaltino jogava bem postado com uma marcação eficaz com Jean, Douglas e o lateral-direito Gilberto, que teve o trabalho de monitorar o atacante Richarlison, nos contra-ataques. Sem muita provocação por parte dos jogadores, a torcida do expresso da vitória ainda tinha mais uma "carta na manga" para provocar os tricolores que ficaram ainda mais nervosos com a atitude.

Com nove minutos do primeiro tempo, o árbitro Raphael Clauss paralisou o jogo por conta de um drone que estava sobrevoando o campo com um pano branco com uma letra "c" desenhada, fazendo alusão à queda do Flu para a terceira divisão do Campeonato brasileiro, em 1998. Com o problema resolvido, o cruzmalino não parou de atacar e arriscava os chutes de média distância, com o volante Jean. Sem sucesso com os chutes fortes de longe, o Vasco tentou com "jeitinho", pelos lados do campo, na bola aérea. E deu certo.

Aos 25 minutos do primeiro tempo, Pikachu recebe na ponta esquerda e cruza no meio da área. O atacante, e capitão do time na época, Luis Fabiano subiu entre Orejuela e Nogueira, que não puderam evitar o primeiro gol da partida. O "matador" cabeceou forte e com precisão, no contra-pé de Diego Cavalieri. 1 a 0. A festa da torcida animou os jogadores que foram pra cima do Fluminense. O meio-campo do técnico Milton Mendes tomava conta da partida, Jean era o líder de desarmes no jogo e Vital fazia uma boa partida, municiando o trio de ataque formado por Kelvin, Pikachu e pelo experiente Fabuloso.

Entretanto, só o tricolor criou jogadas perigosas no final da primeira etapa. Uma aos 39 minutos, cabeçada de Nogueira, após cobrança de escanteio de Scarpa. O zagueiro cabeceou para o chão. A bola quicou e bateu no travessão. E a outra com o camisa dez do Flu, aos 42 minutos, arriscando de longe e facilitando a defesa de Martín Silva, que não teve muito trabalho na primeira parte do jogo.

2º tempo recheado de gols

Com a apresentação aprovada pela torcida e pelo técnico no primeiro tempo, o Vasco voltou sem mudanças e com a mesma postura de marcação para a etapa final. A única diferença era a aposta nos contra-ataques, deixando o tricolor mais com a bola, coisa que não aconteceu no primeiro tempo. A tática era arriscada mas o momento era favorável. As equipes alternavam boas subidas ao ataque, mas o time de Abel Braga contou com uma infelicidade de um dos melhores jogadores do gigante da colina na partida.

Aos 12 minutos de jogo, após bola alçada na área, jogada característica desse Fluminense de 2017, a bola bate no braço do volante Jean, impecável na partida até aquele momento e o juiz marcou pênalti para o tricolor, que contava com um dos melhores cobradores de penalidade máxima, Henrique Dourado. O "ceifador" foi pra bola e bateu no canto direito de Martín, que pulou para o lado contrário, igualando o marcador. 1 a 1. Era o quarto gol do atacante, sendo o terceiro de pênalti. Até os dias de hoje, Dourado tem seus 100% de aproveitamento nas cobranças da marca da cal. Mal sabia o camisa nove, que teria outra batalha individual com o goleiro uruguaio.

A entrada de Nenê no lugar de Pikachu, deu mais qualidade ao cruzmaltino, porém, perdeu em velocidade. E o Vasco sentiu essa perda nos contra-ataques. O Flu se igualou na partida e foi pra cima dos vascaínos que tentavam se organizar mas a desanteção foi fatal e, novamente, dentro da área. Com 17 minutos do segundo tempo, Wendel arrisca de longe e solta uma bomba de fora da área, Martín Silva espalma para o lado e, na sobra, Richarlison foi mais rápido do que Gilberto para tocar na bola. O problema foi que o lateral não viu o atacante e quis se livrar do lance, tentando dar um chutão na bola, mas ao invés de acertar a "gorduchinha", o camisa dois acertou o pé do atacante tricolor, cometendo mais um pênalti para os visitantes.

Mais uma vez Dourado e Martín frente a frente e mais uma vez em que o atacante se deu bem no confronto e mudou o lado da primeira cobrança, batendo no lado esquero do arqueiro uruguaio, que caiu no outro canto, decretando a virada da equipe tricolor e a primeira virada na partida. 1 a 2. O técnico Milton Mendes tentava entender como o rendimento a equipe tinha caído tanto e promoveu mais uma mudança. Tirou o atacante Kelvin para colocar Manga Escobar, com 23 minutos da etapa final.

O Vasco tentava mudar a postura adotada no início do segundo tempo, com Nenê e Mateus Vital encostando mais no atacante Luis Fabiano. O desespero e as jogadas precipitadas do gigante da colina eram notórias, enquanto o Flu de Abelão só tentava as saídas pelos lados do campo. A entrada do atacante colombiano deu mais velocidade pelos lados do campo, resultando em jogadas perigosas para o cruzmaltino. E seis minutos após a sua entrada em campo, veio o "gol do alívio".

Em bola trabalhada pela esquerda, Manga recebeu passe de Vital, driblou o volante Douglas e bateu forte no canto esquerdo de Cavalieri, empatando a partida. 2 a 2. A euforia tomou conta das arquibancadas enquanto a pressa para pegar a bola nas redes e recomeçar a partida era o único objetivo dos jogadores cruzmaltinos naquele momento, após o gol. O expresso da vitória conseguiu "arrumar a casinha" depois do gol de empate e voltou a apresentar um bom futebol. O Vasco só tinha mais uma substituição, enquanto o Fluminense ainda poderia fazer suas três para poder mudar o cenário da partida.

O técnico do tricolor promoveu as entradas de Marcos Junior e Marquinhos no lugar de Douglas e Scarpa, respectivamente, tentando colocar mais poder ofensivo no jogo. No lado cruzmaltino, Vital, visivelmente cansado, deu lugar a Muriqui, colocando mais um atacante em campo. O jogo era lá e cá, com oportunidade para as duas equipes que abandonaram a tática e partiram pra raça e para a vontade, em busca da vitória no clássico que pegava fogo. Aos 44 do segundo tempo, Abel Braga deu sua última cartada, colocando Maranhão no lugar de Richarlison. E quem diria que, de tantas substituições nos minutos finais da partida, as que realmente funcionariam, seriam as primeiras mexidas, bem antes da contagem regressiva do confronto.

Com 47 minutos do segundo tempo, o atacante Manga Escobar, que entrou aos 23 minutos de jogo, fez bela jogada pra cima de Orejuela, driblando o jogador na grande área. A bola pegou velocidade e sobrou para Nenê que, livre de marcação, bateu forte e cruzado, sem chances para o goleiro do Fluminense, fazendo a última virada da partida e garantindo os três pontos para os vascaínos. 3 a 2.