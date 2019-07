Daniel Alves craque e Gareca melhor técnico: confira Seleção VAVEL da Copa América

A Seleção Brasileira conquistou pela 9ª vez a Copa América, no último domingo (8) ao bater o Peru por 2 a 1. Esta foi a 5ª vez em que o torneio foi disputado no Brasil e em todas as oportunidades a Canarinho levantou o caneco. Como tradição a VAVEL Brasil escolheu os melhores da competição.

Campeão, o Brasil dominou a seleção do campeonato com cinco jogadores. O vice-campeão Peru conta com dois atletas além do melhor técnico. Chile com dois, Paraguai e Colômbia com um representante, completam a escalação.

Confira a Seleção VAVEL da Copa América:

GOL: Alisson (Brasil), Daniel Alves (Brasil) , Thiago Silva (Brasil) , Gustavo Gómez (Paraguai) , Trauco (Peru) , Vidal (Chile) , Aránguiz (Chile) , James Rodríguez (Colômbia) , Gabriel Jesus (Brasil), Paolo Guerrero (Peru) e Éverton Cebolinha (Brasil)

Craque do campeonato: Daniel Alves

Lucca Benazzi / VAVEL Brasil

Capitão e um dos mais experientes da Seleção Brasileira, Daniel Alves foi o jogador mais regular da equipe de Tite. Daniel Alves acabou perdendo a Copa do Mundo por lesão, porém o lateral se recuperou e foi destaque nesta Copa América, tendo função importante na armação da equipe e na parte defensiva. Daniel Alves marcou gol contra o Peru, ainda na primeira fase, e foi escolhido o melhor em campo contra a Argentina.

Revelação do campeonato: Éverton Cebolinha

(Foto: Lucas Figueredo / CBF)

O Atacante do Grêmio foi uma ótima surpresa na campanha da Seleção Brasileira. Éverton começou a competição, entrando no segundo tempo, foi assim que marcou gol contra Bolívia e teve destaque contra a Venezuela. Foi então que o técnico Tite escolheu o Camisa 19 como titular a partir da partida contra o Peru. Éverton terminou como artilheiro da competição com três gols.