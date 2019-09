Ceará recebe Cruzeiro em confronto direto para se distanciar do Z-4

Segundo turno chegando a sua segunda rodada, maratona de jogos sendo iniciada. Os momentos de Ceará e Cruzeiro no Campeonato Brasileiro da Série A não são nada fáceis. Cada qual com suas particularidades, cearenses e mineiros medem forças nesta quarta-feira (25), a partir das 19h30 (horário de Brasília), na Arena Castelão, pela 21ª rodada da competição.

Na 14ª posição tendo somado 22 pontos e acumulando uma série de seis partidas sem saber o que é vencer — sendo a última vitória a goleada por 4 a 1 sobre a Chapecoense, no dia 10 de agosto — o time do técnico Enderson Moreira conta com os retornos do goleiro Diogo Silva, do lateral-direito Samuel Xavier e do meio-campista Ricardinho para o importante compromisso diante da equipe comandada por Rogério Ceni, que, por sua vez, busca sua primeira vitória como visitante na competição.

Até aqui, longe dos seus domínios, a Raposa obteve quatro empates e foi superada em outras seis oportunidades. Os mineiros estão na zona do rebaixamento, na 18ª colocação, com 18 pontos conquistados. O zagueiro Dedé retorna à zaga do time celeste. O lateral-direito Edílson e o atacante Sassá não viajaram com a delegação a pedido de Rogério Ceni. O meia Rodriguinho segue em Belo Horizonte realizando trabalhos de condicionamento físico após realizar cirurgia na região lombar.

Provável escalação do Ceará: Diogo Silva, Samuel Xavier, Valdo, Tiago Alves e João Lucas; Fabinho, Ricardinho, Thiago Galhardo, Lima e Leandro Carvalho; Felippe Cardoso. Técnico: Enderson Moreira.

Provável escalação do Cruzeiro: Fábio, Orejuela, Dedé, Fabrício Bruno e Egídio; Henrique, Éderson (Dodô), Robinho e Thiago Neves; David (Ezequiel) e Pedro Rocha. Técnico: Rogério Ceni.

Momento das equipes

Nas últimas seis jornadas, o Ceará foi superado pelo São Paulo por 1 a 0; pelo Flamengo por 3 a 0; Athletico-PR por 1 a 0; buscou empate heroico diante do Corinthians por 2 a 2; amargou novo empate diante do Botafogo por 0 a 0 e foi superado pelo CSA em partida inspiradíssima do goleiro azulino Jordi e arremate improvável de direita do lateral-esquerdo Carlinhos.

São apenas dois tentos marcados nos últimos seis compromissos, oito gols sofridos. Ao todo, nesse recorte de partidas, foram quatro derrotas e dois empates. 18 pontos disputados e dois conquistados. Distância para o Z-4 segue de quatro pontos.

Das seis vitórias obtidas em toda a competição, cinco delas foram conquistadas em território cearense. (Ceará 4 a 0 CSA; Ceará 2 a 1 Grêmio; Ceará 2 a 0 Palmeiras; Ceará 2 a 1 Fortaleza e Ceará 4 a 1 Chapecoense).

No Castelão, apenas Atlético-MG, Santos e Flamengo conseguiram superar o Alvinegro de Porangabuçu. A campanha como visitante, no entanto, apresenta retrospecto negativo para o time cearense. Apenas um triunfo obtido, que ocorreu diante do Avaí, na Ressacada.

Os treinadores

Enderson Moreira iniciou sua caminhada no comando do Ceará justamente na primeira rodada do Campeonato Brasileiro, na goleada sobre o CSA por 4 a 0. São 20 jogos no total, 6 vitórias, 4 empates e 10 derrotas, 21 gols marcados e 21 tentos sofridos. Aproveitamento de 36% no total e 11% se contabilizados apenas os últimos seis jogos.

Já no Cruzeiro, desde a chegada de Ceni, o time mineiro venceu o Santos, em casa, na estreia do treinador, por 2 a 0; empatou com o CSA, fora de casa, por 1 a 1; superou o Vasco, no Mineirão, por 1 a 0; foi batido pelo Internacional, no Beira-Rio, em acachapante vitória dos gaúchos por 3 a 0, na Copa do Brasil; de volta ao Brasileiro foi goleado pelo Grêmio, no Independência, por 4 a 1; perdeu para o Palmeiras por 1 a 0, no Allianz Parque, e foi superado pelo Flamengo por 2 a 1, no Mineirão.

Ao todo, são quatro derrotas consecutivas e três delas válidas pelo Campeonato Brasileiro. A equipe celeste balançou as redes adversárias em seis oportunidades e viu sua defesa ser vazada em onze vezes. No geral, desde a chegada de Ceni, são 2 vitórias, 1 empate e 4 revezes.

Palco da partida de hoje, a Arena Castelão, por sinal, foi o local da última vitória cruzeirense como visitante no maior torneio nacional. No dia 3 de junho de 2018, o time mineiro superou os cearenses por 1 a 0. De lá para cá, são 22 jogos sem os três pontos conquistados longe de Minas Gerais.

No retrospecto entre as equipes na história, o Cruzeiro abocanhou cinco vitórias, foram quatro empates e apenas dois triunfos do Vovô.

Como foi no primeiro turno

Em partida válida pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro 2019, no Mineirão, dia 1º de maio, ainda sendo dirigida por Mano Menezes, a equipe celeste venceu o Ceará por 1 a 0, gol assinalado por Thiago Neves, aos quatro minutos da etapa complementar. Quem pensa que a jornada foi de soberania mineira se engana. Aos 18 minutos do primeiro tempo, o goleiro Fábio defendeu penalidade cobrada pelo atacante Ricardo Bueno (hoje no CSA). Inclusive, o arqueiro da equipe mineira foi o principal destaque naquela jornada, realizando defesas providenciais em arremates de Leandro Carvalho, cabeçada de Bueno e finalização de Bergson após o atacante Roger (hoje na Ponte Preta) acertar a trave.

Como se vê, o volume de jogo não ser convertido em gols e consequentes bons resultados se notabiliza como um problema de longa data no Alvinegro. Pontos importantes ficaram pelo caminho.

Maratona de jogos

Com o retorno das rodadas no meio de semana e aos finais de semana, as famosas "semanas cheias" para trabalhos físicos e táticos estão comprometidas. Nessas horas, os esforços são concentrados em trabalhos de recuperação física e mental dos atletas a cada rodada.

De acordo com o volante Fabinho, um dos destaques do Ceará, o trabalho visando esse período vinha sendo realizado há algum tempo.

"O trabalho da comissão técnica e preparação física foi planejado para toda a Série A, para passarmos por esta sequência de jogos no returno. Espero que a gente conquiste os resultados que esperamos", analisou.

Ainda nessa esteira, Enderson Moreira fez sua análise acerca da situação que costuma ser ingrata para todos os treinadores em fase derradeira da competição.

"Vai ser um jogo extremamente difícil, não tem tempo para treinar, é recuperar e jogar. O Cruzeiro é um clube com jogadores altamente capacitados, tem o Rogério Ceni que dispensa comentários. Grande desafio pela frente. O mais importante quando começa a jogar quarta e domingo é o trabalho de recuperação dos atletas para que tenham um bom rendimento. Trabalhamos muito enquanto tivemos as semanas abertas principalmente para quando chegasse esse momento. A gente estar bem preparado para encarar essa sequência até o final da competição", ponderou o comandante alvinegro.

Enderson ainda comentou sobre a possibilidade de realizar eventuais alterações na equipe visando a retomada dos resultados positivos.

"É claro que estamos avaliando algumas possibilidades, temos a noção que precisamos fazer alguma mexida. Vamos pensar bem sobre isso, o que podemos fazer, porque mesmo criando boas situações não estamos conseguindo vitória e precisamos de alguma forma buscar outro caminho. Então, sim, pode ser que façamos algum tipo de movimento", concluiu.

Antes do treino realizado na tarde de ontem (24), houve reunião envolvendo membros da diretoria, atletas e comissão técnica. Existe a possibilidade de Thiago Carleto, Mateus Gonçalves e Bergson ingressarem na equipe alvinegra.

Reencontro especial

Para além da obviedade da luta para fugir do rebaixamento, o duelo no Castelão marca o reencontro do técnico Rogério Ceni com o torcedor cearense. Dirigindo o maior rival, o Fortaleza, o atual treinador do Cruzeiro sagrou-se campeão da Série B 2018, do Campeonato Cearense 2019 e da Copa do Nordeste 2019.

Na tarde da última terça-feira (24), véspera do enfrentamento diante do Vovô, Ceni matou as saudades do seu antigo clube ao comandar o famigerado treino de apronto dos mineiros no estádio Alcides Santos, casa do Tricolor do Pici, quando aproveitou para conversar com o presidente do Fortaleza, Marcelo Paz, e o executivo de futebol, Sérgio Papellin, e demais funcionários do seu ex-clube.

Pelo Fortaleza, Rogério enfrentou o Ceará em nove oportunidades: Foram quatro triunfos do Vovô, três empates e duas vitórias conquistadas por Ceni a frente do Tricolor de Aço. No último Clássico-Rei, por sinal, pelo 1º turno do Brasileirão, o Ceará de Enderson Moreira superou o Fortaleza de Rogério Ceni pelo placar de 2 a 1. O Clássico-Rei, inclusive, marcou a despedida do atual treinador cruzeirense do comando leonino.

Ficar de olho

Além da dificuldade da partida em si, o Ceará precisa estar atento em relação aos atletas pendurados com dois cartões amarelos e que poderão desfalcar a equipe na próxima partida, diante do Atlético-MG, domingo (29), às 19h (horário de Brasília), no Independência.

Diogo Silva; Cristovam (único considerado não titular); Valdo; Luiz Otávio (ainda sem previsão de retorno aos gramados); Lima; Thiago Galhardo (artilheiro da equipe no certame com oitp gols) e Leandro Carvalho são os atletas pendurados com dois amarelos.

Do lado mineiro, Ariel Cabral, Cacá, Dedé, Henrique, Marquinhos Gabriel, Robinho e Rodriguinho também estão a um cartão de ficarem ausentes do próximo jogo.

Quem apita?

A arbitragem vem de Santa Catarina. O árbitro de campo será Braulio da Silva Machado (FIFA/SC); os assistentes serão Helton Nunes/SC e Éder Alexandre/SC. O árbitro de vídeo será Rafael Traci/SC.