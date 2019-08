Com gol de Dani Alves, São Paulo vence a quarta seguida no Brasileirão

Jogo válido pela 15ª rodada da Série A do Brasileiro 2019, sendo disputado no Morumbi

Jogando pela 15ª rodada do Brasileirão o São Paulo recebeu o Ceará no Morumbi, o jogo que aconteceu no último domingo (18) marcou a estreia de Daniel Alves com a camisa tricolor e também a estreia do lateral espanhol Juanfran. Com gol de Daniel Alves aos 40 minutos da primeira etapa o time paulista venceu seu quarto jogo seguido na Série A.

Apesar de um primeiro tempo equilibrado, o São Paulo conseguiu sair na frente do placar no fim do primeiro tempo, quando o Ceará se encontrava melhor na partida. No segundo tempo com boas chances o tricolor parou no travessão e no goleiro Diogo Silva.

O Ceará reclamou pênalti em Felippe Cardoso na melhor chance do time na partida, mas pouco ameaçou a meta de Tiago Volpi. E a partida acabou 1 a 0 para o time da casa.

Primeiro Tempo

Logo no primeiro minuto o São Paulo chegou assustando, a bola sobrou para Daniel Alves na entrada da área que chutou de primeira, bem posicionado Diogo Silva defendeu tranquilo. Em combinação de Fabinho e Samuel Xavier aos 12 minutos quase que o Ceará abriu o placar. Tiago Volpi fez bela defesa na finalização do lateral direito Samuel Xavier.

Aos 22 minutos Reinaldo recebeu na linha de fundo e cruzou para dentro da área, a bola passou por todo mundo e saiu pela lateral. Aos 39 minutos, Ricardinho bateu escanteio e quase marcou um gol olímpico. Tiago Volpi fez bela defesa. No contra-ataque Juanfran partiu pela direita e tocou para Raniel que só escorou para Daniel Alves que livre dentro na área bateu tirando de Diogo Silva. Gol do São Paulo aos 40 minutos, gol do estreante. 1 a 0 para o time da casa.

No minuto seguinte após sofrer o gol o Ceará foi para cima e quase empatou, em belo chute de fora da área Samuel Xavier exigiu boa Tiago Volpi a bola iria no ângulo. No último minuto do primeiro tempo, Daniel Alves cobrou falta perto da meia lua da área, a bola passou rente a trave do goleiro. O árbitro apitou o final da primeira etapa aos 48 minutos, com o placar de 1 a 0 para o São Paulo contra o Ceará.

Segundo Tempo

Aos três minutos Reinaldo cruzou na área , Raniel antecipou o zagueiro e mandou de primeira, a bola explodiu no travessão, o segundo gol sãopaulino ficou no quase. O tricolor voltou pressionando e aos seis minutos Antony partiu da ponta direita, puxou pro meio e finalizou para boa defesa do Diogo Silva.

Aos 11 minutos o Ceará chegou pela primeira vez na segunda etapa, João Lucas da entrada da área chutou forte, mas Volpi fez boa defesa.

Aos 13 minutos Thiago Galhardo tocou para Felippe Cardoso que tocou fraco na saída de Volpi, que atropelou o atacante do Ceará, os jogadores reclamaram pênalti, a defesa tricolor só afastou o perigo, o VAR não considerou pênalti.

Com 19 minutos Thiago Galhardo arrancou do meio do campo e na entrada da área tocou no canto do goleiro, por pouco o time cearense não empatou a partida.

Aos 29 minutos, os jogadores do tricolor paulista tabelaram dentro da área e com passe de Daniel Alves, Raniel só escorou pro gol. Mas não valeu nada, na origem da jogada Vitor Bueno estava impedido e foi denunciado pelo VAR.

O São Paulo controlou o jogo e até o apito final da partida. Aos 48 minutos teve confusão generalizada, jogadores de Ceará e São Paulo trocaram empurrões. A confusão começou por conta de entrada perigosa de Samuel Xavier em Luan. A partida foi até os 51 minutos e o árbitro encerrou com a vitória tricolor por 1 a 0 contra o Ceará.

A vitória deu a 5ª posição ao São Paulo com 27 pontos somados, na quarta (21) o time enfrenta o Athletico-PR em jogo atrasado da 13ª rodada do Brasileirão na cidade de Curitiba. Já o Ceará cai para 11º lugar com 20 pontos somados, o time cearense recebe o Flamengo no próximo domingo (25) na Arena Castelão, o jogo será válido pela 16ª rodada da Série A.