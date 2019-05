Com dois gols de Thiago Galhardo, Ceará vence Avaí na Ressacada

Nesta segunda-feira (27), Avaí e Ceará se enfrentaram na Ressacada, em jogo válido pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. O Vozão bateu o Leão da Ilha por 2 a 1, de virada. Thiago Galhardo marcou os gols da vitória, enquanto Brenner marcou para a equipe da casa.

Domínio avaiano

O Avaí começou atacando e assustou no primeiro minuto de jogo, com Caio Paulista. O atacante arriscou o chute e a bola passou muito perto do gol de Diogo Silva. Aos sete, novamente o atacante teve a chance de abrir o placar, após passar pelos marcadores. Mas o goleiro do Vozão salvou.

Aos 12’, Brenner tentou o ataque, mas foi flagrado em impedimento. O Ceará teve a oportunidade aos 13’, com Leandro Carvalho, que chutou, mas a bola passou longe do gol de Vladimir.

Aos 20’, o Leão teve mais uma oportunidade de gol. João Paulo cabeceou e Diogo Silva defendeu. No rebote, Brenner acertou o travessão. Aos 28’, Gegê cobrou falta e a bola passou raspando pela trave.

O Avaí seguiu tendo as melhores chances e marcou um gol aos 35’, com Igor Fernandes. Após passe de Brenner, o lateral esquerdo mandou para o gol. No entanto, a arbitragem anulou o lance alegando impedimento. E após ação do VAR, o gol foi realmente anulado.

O gol do Leão saiu aos 43’, com Brenner. O atacante acertou um chute de direita e abriu o placar para os donos da casa. O gol ocorreu após falha de Valdo, que deixou o jogador livre para o chute.

Vira, vira

No segundo tempo, o Ceará começou atacando e teve a primeira chance com Thiago Galhardo. Aos 11’, Ricardinho cobra falta e Luiz Otávio chuta, mas sem perigo. Na sequência, Rick cruza e Galhardo tenta o chute.

O gol de empate do Vozão foi aos 27’, com o meia. João Lucas cobrou falta na área e a bola sobrou para Thiago Galhardo, após Marquinhos Silva não conseguir afastar o perigo.

Aos 38’, o Ceará assustou com Ricardo Bueno. Bergson fez o cruzamento na área, mas o atacante desperdiçou a chance da virada. Mas aos 41’, novamente Thiago Galhardo balançou as redes. Ricardo Bueno tocou para o meia, que marcou seu segundo gol na partida.

Nos acréscimos, aos 49’, Galhardo tentou o terceiro, mas a bola passou perto da trave do Avaí. O Leão respondeu no último lance da partida, aos 51’. Luan Pereira recebeu o passe na área, mas a bola foi para fora.

E agora?

Com o resultado, o Avaí permanece com três pontos e agora é o vice-lanterna da competição. Já o Ceará chegou aos nove pontos e subiu para a nona posição na tabela.

Na próxima rodada, a sétima do Campeonato Brasileiro, o Vozão recebe o Santos, no domingo (01), no Castelão, às 16h (de Brasília). No mesmo dia, o Leão encara o Internacional, no Beira-Rio, às 19h.