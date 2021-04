Após vitória, Rogério Ceni afirma: “Muito importante terminar com esse título”

Depois de vencer o Corinthians por 2 a 1, o treinador do rubro-negro carioca, Rogério Ceni, concedeu entrevista coletiva e destacou pontos importantes.

Confiança é o que não falta

Rogério iniciou falando sobre confiança no elenco que tem e destacou ‘final antecipada’ contra o Internacional.

“Esses caras passaram há pouco tempo por essa situação. É um momento recente na cabeça de cada um, eles sabem o quanto é importante ser campeão pelo Flamengo. Ainda mais sendo bicampeão brasileiro, o que poucos conseguiram. É muito importante terminar com esse título, e vamos nos preparar para uma decisão. Temos dois jogos decisivos e queremos ser campeões no Morumbi, no dia 25”.

O Flamengo só depende de si para vencer o Campeonato Brasileiro. Caso bata Internacional e São Paulo pelas próximas duas rodadas que restam ao Gigante Carioca, o Mengão será campeão do Brasileirão.

Desgaste físico

Gabriel e Bruno Henrique saíram de campo com aparentes lesões, a de Gabi um pouco mais séria que a do extremo flamenguista, Arrascaeta foi outro acometido pelo desgaste físico excessivo. Rogério concedeu resposta sobre a situação parecendo não estar descontente: “Esporte de alto rendimento é isso. Os atletas se superam dia a dia, trabalham 5 ou 6 mil metros todos os dias. As dores, elas vêm, a competição é forte. O Diego é um grande exemplo. Teve uma fratura séria no tornozelo em 2019 e já está jogando em alto nível novamente. Arão tem 57 jogos na temporada e está jogando de zagueiro, de volante e fazendo gol. Gustavo (Henrique), que entrou no jogo hoje, manteve um bom nível na zaga quando o Rodrigo estava fora. As dores fazem parte do dia a dia. Tinha dia que eu levantava e o joelho não queria ir. Para ser campeão, tem que ser assim”.

“Em time que 'tá' ganhando não se mexe”

O treinador flamenguista descartou mudança de mentalidade e aparente pressão para a partida contra o Internacional, líder do Campeonato Brasileiro - um ponto à frente do rubro-negro -, exaltando a vontade de vencer de seu time.

“Nosso time joga em busca da vitória sempre. O Flamengo não sabe jogar para empatar. Desde sempre, é um time que joga ofensivamente. Jogar pela vitória não é novidade, mas ser obrigado a vencer é uma pressão a mais. Aqui no Flamengo, independentemente da situação, jogamos sempre pela vitória”.

Gabigol é desfalque?

Ceni deu sequência ao ser perguntado sobre o possível desfalque de Gabi para a ‘decisão’ do Brasileirão: “Acredito muito que o Gabriel estará presente, assim como o Arrascaeta, mas ainda temos que analisar. Preciso ver qual time o Inter deve levar a campo, ver as opções deles. Depois, ter um retorno do nosso departamento médico. Aí sim, vou formar o time para enfrentar o Inter. Primeiro, vamos estudar o nosso adversário por horas e horas, como fazemos com todos”.

Como informado anteriormente, Gabriel Barbosa e Arrascaeta saíram muito desgastados da partida diante do Corinthians, Gabi foi direto para o vestiário em vista de iniciar seu tratamento ainda lá.

Evolução na equipe

Rogério demonstrou satisfação com seu desempenho no Flamengo, destacando melhoras com relação a seus comandados: “Hoje os jogadores estão se apresentando melhor. Estão melhores fisicamente, mais entrosados nesse novo sistema, que é diferente do que vinha sendo usado aqui. Foi um jogo importante, nos mantemos invictos. Chegamos com a parte mental muito forte contra o Internacional”.

Diego Ribas também falou

Outro a falar foi o capitão Diego Ribas, afirmando estar concentrado em seu objetivo final.

“Estamos nessa direção, concentrados naquilo que podemos fazer. Estamos preparados para receber o Inter e fazer um grande jogo. É isso (o Flamengo precisa das 38 rodadas para ser campeão) e estamos preparados . Passo a passo. Vamos canalizar toda a energia, vai dar tudo certo. Agora é manter, não pensar nas possibilidades, temos de fazer a nossa parte. Manter o trabalho que tem sido muito bem feito, a entrega, o espírito é esse, estamos na direção certa”.

Próximo compromisso

A próxima partida do Fla será diante do Internacional, no próximo domingo (21), às 16h, no Maracanã.